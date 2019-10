Boris Johnson hotas av regeringsrevolt

Storbritanniens premiärminister Boris Johnson står inför en revolt i den egna regeringen. Missnöjet är stort med att han leder landet mot en avtalslös brexit och flera ministrar är redo att hoppa av, enligt The Times.

Bland de som överväger ett utträde ur regeringen finns kulturminister Nicky Morgan, minister för Nordirland Julian Smith, justitieminister Robert Buckland och hälsominister Matt Hancock.



Därutöver uppges även många konservativa parlamentsledamöter hoppa av om det blir en hård brexit. The Times har ingen exakt siffra men enligt Financial Times ska det röra sig om minst 50 parlamentsledamöter.



De senaste uppgifterna kommer efter att Tysklands förbundskansler Angela Merkel under tisdagen sagt att det nu är osannolikt med ett brexitavtal.



Storbritannien lämnar EU formellt den sista oktober.