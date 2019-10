Trump förlorade i domstolen – beordras lämna över skattedeklarationer

President Donald Trump har på måndagen förlorat i domstolsstriden kring sina skattedeklarationer. Det innebär att distriktsåklagaren i New York nu kan gå vidare med sina krav från i augusti om att få del av åtta års deklarationer, skriver bland annat New York Times.



”Presidenter, deras familjer och verksamheter står inte över lagen”, framgår det av dagens domstolsbeslut.



Åklagaren utreder ifall några av lagarna i delstaten New York bröts när Trump och hans företag betalade presidentens tidigare advokat Michael Cohen för betalningar han gjorde till två kvinnor före valet 2016.

I somras ville demokraterna stämma Trump då han vägrade lämna ut sina skattedeklarationer. Donald Trump ansåg att han hade rätt att hemlighålla sin deklaration och hänvisade bland annat till sin privaträtt.

USA:s president Donald Trump är den fösta presidenten på 40 år som vägrat att ge ut sin deklaration.



