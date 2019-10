Oljeproduktionen har startat på Lundins gigantiska Johan Sverdrupfältet

Produktionen har startat före tidsplan och under budget. Det uppger oljebolaget Lundin Petroleum som också är delägare.

Produktion från fältet startade under lördagen. Framöver väntas produktionen snabbt öka då de åtta förborrade produktionsborrningarna successivt tas i bruk.



Den första fasen förväntas nå platåproduktion under sommaren nästa år. Två till fyra nya borrningar kommer att behövas, av vilka den första förväntas börja producera runt slutet av 2019.



Fältet är gigantiskt och innehåller utvinningsbara reserver om 2,7 miljarder fat. När produktionen rullar för fullt väntas fältet svara för 25 procent av den norska oljeproduktionen på Nordsjön.



I den första fasen kommer fältet att producera 440 000 fat olja per dag, vilket kommer att öka till 660 000 fat olja per dag när den andra fasen kommit i produktion under det fjärde kvartalet 2022.



Norska oljejätten Equinor är operatör för Johan Sverdrup med en licensandel om 42,6 procent. Partners är Lundin Norway med 20 procent, Petoro med 17,4 procent, Aker BP ASA med 11,6 procent och Total med 8,4 procent.