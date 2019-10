10 000 kan tvingas lämna storbanken

Kort efter att interrrims-vd:n för brittiska storbanken HSBC, Noel Quinn, tilllträdde började han skissa på större kostnadsbesparingar. Efter att i augusti ha gjort klart att nära 5 000 får gå hävdar FT-källor att ytterligare 10 000 riskerar att gå samma öde till mötes. Kostnadsjakten rör framförallt välbetalda personer inom den europeiska verksamheten.

Varför ska vi så många välbetalda anställda i Europa när delar av våra Asien-verksamheter snarare visar dubbelsiffrig tillväxt?



Den frågan har interrimschefen för jättebanken HSBC, Noel Quinn, ställt sig efter att han tillträdde i augusti och pekas nu ut som den interna toppkandidaten att ta över rollen permanent, enligt källor till ansedda Financial Times.



Till saken hör att Noel Quinn bland annat tog över jobbet från John Flint för att denna hade svårt att fatta beslut kring just kostnadsbesparingar.



Enligt Financial Times berör kostnadsjakten på 10 000 jobb framförallt välbetalda positioner.



Den stora planerade nerdragningen bör också ställas i relation till att HSBC redan har offentliggjort att 4 700 personer får gå i vad som beskrivs som ”en växande komplicerad och utmanande global miljö” kännetecknad av låga räntor, handelskonflikter och Brexit-osäkerhet.



En stor del av dessa nedskärningar sker inom ramen för ”Project Oak.”



Enkelt förklarat har projektet gått ut på att uppmuntra chefer att krympa sina team genom att betala ut ersättningspaket via en central pott.



Jättebankens intensiva kostnadsjakt sker i samma veva som globala banker gör tiotusentals människor överflödiga i takt med att industrin tävlar om låga eller negativa räntor och brottas med vikande intäkter från investment banking, enligt Financial Times.



I augusti meddelade exempelvis Deutsche Bank att man gör sig av med 18 000 tjänster i samband med en ”radikal översyn”.



Dessutom har alltifrån Barclays och Société Générale till Citigroup annonserat nerdragningar i år.



Förutom att Noel Quinn har styrelsens stöd att fatta tuffa strategiska beslut har han vid sin sina sida finansdirektören Ewan Stevenson som var en fena på att sänka kostnader i motsvarande roll vid Royal Bank of Scotland.



Enligt FT-uppgifter siktar nu radarparet Quinn/Stevenson in sig på att att jaga besparingar i bankens fyra största divisioner: multinationella företag, småbolag, återförsäljare och rika privatpersoner.



Duon räknar också kallt med att en planerad avyttring av bankens retailverksamhet i Frankrike ska ge ytterligare minskningar av personalen.



Vidare gör en källa till FT gällande att planen kring stora kostnadsbesparingar inte förhindrar banken att fortsätta att rekrytera ”intäktsskapande” personal i tillväxtregioner som Asien som redan generar nära 80 procent av bankens vinster, enligt Financial Times.



Även om HSBC inte har velat kommentera FT:s uppgifter räknar en källa med att dessa kan komma att offentliggöras i samband med Q3-rapporten senare denna månad.



