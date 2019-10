Kris för Isabella Löwengrip - försäljningen rasar

Har svårt att få in investeringar för en internationell expansion.

Löwengrip Beauty, skönhetsbolaget där Isabella Löwengrip står som grundare, har halverat sin försäljning i år och får nobben av investerare när bolaget sökt nytt kapital för att satsa internationellt. Det rapporterar Breakit.

Bolaget omsatte totalt 84 miljoner kronor under 2018 och prognosen för i år ligger på en försäljning mellan 40-50 miljoner kronor.



I ett blogginlägg skriver Isabella Löwengrip att bolaget har svårt att få in investeringar för en internationell expansion.



“Senast i våras satt jag på Sephoras huvudkontor i San Francisco och pratade om vår nya ansiktsserie. Men feedbacken var att vi måste ha starkare finansiella muskler för att ens ha råd att lansera via Sephora och bli tydligare med vårt svenska DNA som skönhetsmärke”, skriver Isabella Löwengrip i inlägget på bloggen enligt nyhetssajten.