Nu halverar Sony priset på spelstreamingtjänsten

Sony halverar abonnemangspriset för sin spelstreamingstjänst, Playstation Now, från 19,99 dollar till 9,99 dollar.

I Sverige, som är ett av 19 länder med tillgång till tjänsten, sänks priset till 110 kronor i månaden enligt ett pressmeddelande. Motsvarande pris för ett kvartal är 270 kronor och för ett år 650 kronor.



CNBC rapporterar att Sonys prissänkning kommer från en ökad konkurrens och viljan att locka till sig fler kunder. Som en del av den senare satsningen utökar bolaget spelbiblioteket med titlar som Grand Theft Auto V och God of War. Dessa tillkommer under en begränsad period och ansluter till de 800 spel som redan ingår i tjänsten.



Playstation Now, som tidigare i år expanderade, har nu en täckningsgrad på över 70 procent av den globala PS4-användarbasen. Det uppger Sony Interactive Entertainments vd Jim Ryan i pressmeddelandet.



