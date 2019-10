Wall Street: ISM-siffror skapade mörka börsmoln – Apple fortsatte upp

De ledande börserna i New York backade under tisdagens handel, sedan negativa ISM-siffror lagt band på den initial uppgången.

Dow Jones storbolagsindex var vid stängning ned 1,3 procent till 26.573. Det bredare indexet S&P 500 hade då sjunkit med 1,2 procent till 2.940, samtidigt som Nasdaqs kompositindex sjönk 1,1 procent till 7.909.

ISM inköpschefsindex för industrin sjönk till 47,8 i september jämfört med ett väntat utfall om 50,0. Därmed nåddes den lägsta noteringen sedan 2009.



Svagheten är utbredd då viktiga delindex så som nya-order, sysselsättning och export alla befinner sig under 50 noteringen, vilket grovt kan översättas till att utfall under 50 tyder på avmattning och över 50 på ekonomisk tillväxt.



"Vi ser en väldigt svag bakgrund för tillverkningsindustrin. Vår oro är inför att svagheten kan komma att läcka in i tjänstesektorn, vilken är drivmotorn i den amerikanska ekonomin… Vi tar inte beskedet med lätthet och tycker inte heller Federal Reserve bör göra det.", sade Katie Nixon, investeringsansvarig, vid Northern Trust Wealth Management till Bloomberg News.



Sektorsvis var det detaljhandel som gick starkast, endast ned 0,3 procent, medan verkstad och energi var de sektorer som backade mest.



Bland enskilda aktier fortsatte Apple upp 0,3 procent, efter att ha stigit 2 procent på måndagen med stöd av höjd riktkurs från JP Morgan. Försäljningen av Apples senaste Iphonemodeller, Iphone 11, har haft ”en mycket stark start”, uppgav bolagets vd Tim Cook för den tyska dagstidningen Bild.



Livsmedelsbolaget Mccormick presterade en bättre kvartalsrapport än analytikerkåren väntat sig. Bolaget reviderade även upp sina prognoser för framtiden vilket belönades av marknaden som handlade upp aktien 6,8 procent.



Lågpris-aktiemäklaren Charles Schwab föll cirka 10 procent. Bolaget aviserade att man ämnar att helt ta bort courtagekostnaderna för aktier och börshandlade fonder, från tidigare 4,95 dollar. Tilltaget beskrivs av Bloomberg News som det senaste steget i det pågående "priskriget", där konkurrenter kämpar om de investerare som alltmer tyr sig till de produkter som har lägst avgifter. Konkurrenterna E-trade och TD Ameritrade tycks av marknadens reaktion vara mycket exponerad mot den pågående prispressen, då de handlades ned 16- respektive 26 procent.



Stålbolaget US Steel avancerade 3,3 procent, sedan man aviserat ett planerat förvärv av sin konkurrent Big River Steel. Förvärvet kommer efter att flera globala stålbolag däribland US Steel själva flaggats för tuffare tider framöver.



Det pressade Tobaksbolaget Philip Morris handlades upp 2.5 procent efter en uppgradering av Bank of America Merrill Lynch till köpråd, från tidigare neutral.



Oljepriserna föll till de lägsta nivåerna på över en månad mot bakgrund av att alltmer mörka moln tornat upp sig i form av makro-statistik och att saudiska oljeproduktionen enligt uppgift skall vara tillbaka till full kapacitet. WTI-oljan slutade dagen 0,8 procent ned i den första terminen.



Räntan på den amerikanska tioåringen sjönk 3 punkter till 1,64 procent.