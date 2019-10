Konjunkturskräck och oktoberfrossa på börsen

Stockholmsbörsen får en skakig öppning på tisdagen. Vinstvarningssäsongen är här och efter stängning på måndagen kom Bulten med en vinstvarning som följer efter RNB:s vinstvarning i inledningen på veckan. Trots att vi nu har gått in i oktober dröjer det ännu några veckor innan rapporterna för det tredje kvartalet börjar komma in.

Börserna i Asien noterade stigande kurser på tisdagen. I Kina var höll börserna dock helgstängt för firandet av golden week.

Bulten, som tillverkar fästelement för fordonsindustrin, har släppt en vinstvarning på samma tema som när bolaget kom med en vinstvarning i juli i år. En fortsatt nedgång på fordonsmarknaderna och anpassning av produktion mot efterfrågan har under det tredje kvartalet belastat resultatet med cirka 20 miljoner kronor. Svag efterfrågan kan påverka produktionstakten även under det fjärde kvartalet. Aktien tappar 4 procent.

Organoclicks riktade nyemission var "klart övertecknad" och bolaget tar nu in cirka 90 miljoner kronor i stället för de under måndagen kommunicerade storleken på emissionen om cirka 65 miljoner kronor. Teckningskursen landade på 5:10 kronor per aktie motsvarande en rabatt om 7,3 procent gentemot måndagens stängningskurs.

Calliditas ser en möjlighet att ansöka om ett villkorat godkännande för Nefecon i Europa. Läkemedelskandidaten utvärderas för närvarande i fas 3 för behandling av njursjukdomen IgA-nefropati. Aktien klättrar 7 procent i starten.

Invisio har tagit hem ett femårigt ramavtal vårt upp till 290 miljoner kronor med det amerikanska försvarsdepartementet.

Nätsäkerhetsföretaget Clavister säljer sin kinesiska verksamhet för en symbolisk summa. Under 2018 hade bolagets kinesiska dotterbolag en omsättning på cirka 6,7 miljoner kronor med röda siffror.