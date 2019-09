Krisdrabbade klädkedjan vinstvarnar

Klädkedjan RNB tar goodwillsmäll i fjärde kvartalet, ska ta in 85 miljoner kronor i garanterad företrädesemission.

Klädkedjan RNB siktar på att genomföra en garanterad nyemission på 85 miljoner kronor och förlänger sitt obligationslån i två år. Bolaget presenterar i samband med det preliminära siffror för det fjärde kvartalet där rörelseresultatet bedöms uppgå till mellan -35 och -39 miljoner kronor.

För hela räkenskapsåret väntas rörelseresultatet landa på mellan -45 och -49 miljoner, inklusive omstruktureringskostnader. Det kan jämföras med ett resultat på 47 miljoner kronor föregående räkenskapsår. Ebitda exklusive omstruktureringskostnader beräknas uppgå till mellan 25 och 29 miljoner kronor för året.



I det fjärde kvartalet tar RNB en nedskrivning av goodwill om 65 miljoner kronor relaterat till affärsområdet Department & Stores där bland annat NK ingår.



”Gemensamt för bolagen är att omställningen har krävt mycket av deras organisationer under året tillsammans med krävande marknader och fortsatt ogynnsam valutakursutveckling i Sverige. Ett fokuserat arbete med lagerreduktioner i hela koncernen har haft negativ effekt på resultatet (lägre inköpsvolymer och högre prisnedsättningar)”, skriver RNB.



När det gäller företrädesemissionen är teckningskursen fastställd till 1,25 kronor per aktie. Enligt villkoren ger en befintlig aktie rätt att teckna två nya aktier under perioden 11-25 november.



Nyemissionen är fullt ut garanterad genom teckningsåtaganden och garantiåtaganden, men är villkorad av godkännande från en extra bolagsstämma den 30 oktober.



