Nu går den amerikanska H&M-konkurrenten i konkurs

Klädkedjan Forever 21 har lämnat in konkursansökan, rapporterar flera medier.

Den amerikanska H&M-konkurrenten har mellan 1 och 10 miljarder dollar i skulder, enligt dokumenten. Verksamheten kommer dock kunna fortsätta under omstruktureringsprocessen, enligt Financial Times.



Forever 21 kommer lämna de flesta av de internationella marknader där bolaget finns representerat, inkluderande stängning av butiker i Asien och Europa. Klädkedjan har haft svårt att hänga med i skiftet till e-handel, skriver FT.



Bolaget har erhållit bryggfinansiering om totalt 350 miljoner dollar från två finansiärer för att hålla verksamheten uppe medan en så kallad kapitel 11-konkurs genomförs, vilken kan leda fram till att bolagets verksamhet antar en ny form under samma namn.



Forever 21 har totalt 800 butiker i USA, Europa, Asien och Latinamerika.



