Efter klimatlarmen: Musk visar upp stjärnkryssaren som ska föra människan till Mars och bortom det

Sex månader.



Längre ska det inte ta förrän den första versionen av Starship - MK1 - ska vara uppe i luften.



Parallellt med att förberedelserna pågår för fullt vid Space X anläggning i Boca Chica, Texas, höll Elon Musk en presskonferens där han visade den första prototypen av en stjärnkryssare som han kallade för Starship MK1.



Vid presskonferensen kunde Elon Musk inte låta bli att slå sig lite för bröstet genom att kalla det hela för det:



”...mest inspirerande jag någonsin har sett”, enligt CNN.



Det har nu gått nästan exakt elva år sedan som den första Space X-raketen nådde upp i omloppsbana.



Så sent som för tre år sedan gav Elon Musk uttryck för ambitionen att med hjälp av en återanvändningsbar tvådelad raket föra mänskligheten till Mars.



Nu står det alltså klart att det interplanetariska rymdskepp som togs fram i ursprungsförslaget har blivit verklighet.



Inför den största utmaningen att få stjärnkryssaren i luften har en protoyp kallad Starhopper hunnit slutföra två flygningar på låg höjd med en så kallad Raptor-motor - enkelt förklarat en raketmotor som Space X har utvecklat och som drivs av underkylt och flytande metan och syre.



Nästa milstolpe är att få nästa prototyp - Starship MK1 - som namnet till trots består av tre delar – att nå en höjd på 20 kilometer.



I skrivande stund byggs också en andra prototyp, MK2, vid Space X-anläggningen i Florida, medan byggandet av en tredje prototyp, MK3, påbörjas i Boca Chica inom en månad och väntas stå redo inom tre månader.



”Det kan låta totalt galet, men vi tänker försöka att komma ut i omloppsbana inom mindre än sex månader”, sade Elon Musk i samband med helgens presskonferens.



Även om CNN konstaterar att Elon Musk har lovat runt, men hållit tunt förut när det gäller deadlines kan det med den snabba produktionstakt som sker just nu snarare bli en MK4- eller MK5-prototyp som når omloppsbana.



Elon Musk gjorde också att klart att nästa test redan sker inom 1-2 månader.



Precis som att Space X-raketerna har blivit världsberömda för att det går att återvända dem efter flygning då de landar på startplattan igen är tanken detsamma med MK-raketen.

Men då det gäller just den handlar det snarare om helt nya metoder för att kontrollera raketer som Elon Musk liknar mer vid en ”fallskärmshoppare än ett plan”.



CNN rapporterar också att Elon Musk väckte mycket skratt bland åhörarna vid presskonferensen då han med händerna visade hur skeppets fall skulle kunna bromas.

Tesla-grundare förklarade också att skeppet ska utrustas med så kallade stålvärmesköldar som precis som keramiska sköldar skyddar skeppet under sitt återinträde till Jorden, men där stålvärmesköldarna kostar blott en bråkdel att producera.



Elon Musk berättade också om sina planer för hur stjärnkryssaren ska fylla på ”bränsle” i omloppsbana.



Enligt Tesla-grundaren är processen enklare än att docka med International Space Station, ISS, och om så verkligen är fallet kan Elon Musk en gång för alla ha löst det kritiska pusslet med att etablera en bas på Månen och/eller Mars.



Ambitionerna stannar dock inte där, utan vid presskonferensen visade Elon Musk en film om en tänkt framtid där Starship MK färdas allt längre in i solsystemet och en dag för människor till Saturnus och vidare ut i universum.

