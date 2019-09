Börsproffsens nyplockade köpråd

Börsveckan rekommenderar köp av Instalco och Avensia i den senaste utgåvan. Tidningen ger rådet avvakta för Bravida, Haldex, MTG och Fastpartner.

Installationsbolaget Instalco växlar upp förvärvstempot betänkligt i år, vilket skapar goda förutsättningar för stigande vinster de kommande åren. Börsveckan anser att värderingen är attraktiv och upprepar sitt köpråd för aktien.



Installationsbolaget Bravidas aktie har nått rekordnivåer trots mager organisk tillväxt och insiders säljer aktier. Tidningen ger rådet avvakta för Bravida och föredrar Instalco i sektorn.



Verkstadsbolaget Haldex har plågats av en låst ägarbild, som nu börjar släppa när en av storägarna har sålt, men rent operativt kommer det ta lång tid för bolaget att komma på fötter. Börsveckan väljer att avvakta.



IT-bolaget Avensia på First North kan fortsätta växa med mer än 20 procent per år de kommande åren och tillsammans med uppsida i lönsamheten anser tidningen att aktien är fortsatt köpvärd.



E-sport och datorspelbolaget MTG:s aktie ser billig ut efter en affär med kinesiska Huya, men det finns flera frågetecken kvar att räta ut och osäkerheten är hög. ”MTG är intressant, men vi kan inte på goda grunder ringa in en rimlig värdering för ett köpråd”, skriver Börsveckan och ger rådet avvakta.



Fastighetsbolaget Fastpartner, med tyngpunkt på Stockholm, har rusat på börsen i år, drivet av en stark fastighetsmarknad och ett fortsatt gynnsamt ränteläge. Aktien handlas till en rejäll premie och med en konjunkturavmattning i sikte är det läge att vara försiktig, bedömer tidningen och det rådet avvakta.