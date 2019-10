Krisande klädbolagets aktie störtdyker – med 37%

Måndagens Stockholmsbörs handlade inledningsvis oregelbundet där fredagskvällens nedgångar i USA satte press. Vid lunchtid stod dock index på plus. Industriaktier gick starkt med stöd från positiva kinesiska inköpschefsindex medan RNB rasade efter en vinstvarning.



Vid 11.50 var storbolagsindexet OMXS30 upp 0,3 procent vid 1.652. Aktier för 7,5 miljarder kronor hade då bytt händer på Stockholmsbörsen. Bland de europeiska börserna var utvecklingen oregelbunden med relativt små rörelser för de ledande indexen.



Bland storbolagen på OMXS30 steg kullagertillverkaren SKF 1,9 procent tätt åtföljd av Alfa Laval som klättrade 1,6 procent. Förutom verkstadsaktier syntes också ett antal storbanker i toppen, med Swedbank i tätposition med en uppgång på 1,3 procent. Handelsbanken och Nordea avancerade omkring 1 procent vardera.



I motsatt ände av indexet backade en rad traditionellt defensiva aktier. Astra Zeneca var vid lunchtid ner 2,4 procent och Tel2, Essity och Getinge sjönk 1,1-1,4 procent.



Klädbolaget RNB rasade 37 procent efter en vinstvarning, goodwillnedskrivning och besked om nyemission på 85 miljoner kronor. En krävande marknad och omställningsarbete som kostat mer än väntat lyftes fram som bakomliggande orsaker. RNB:s vd Magnus Håkansson konstrade för Nyhetsbyrån Direkt att det har varit en ”lite rörig situation under året som har krävt mycket av organisationen”.



Specialistläkemedelsbolaget Sobi steg 2,9 procent efter besked om att bolaget förvärvar amerikanska Dova Pharmaceuticals för upp till motsvarande 9 miljarder kronor. Under den efterföljande konferensen sade vd Guido Oelkers att bolaget nu är på väg att ta en ledarposition inom hematologi.



Även förvärvsspecialisten Assa Abloy har öppnat plånboken och köpt Placard som är Australiens största tillverkare av säkra kort. Assa avancerade 1,02 procent.



Axichem, som utvecklar och marknadsför naturanaloga industrikemikalier, lyfte drygt 9 procent efter att bolagets Axiphen fått så kallad Novel Food-status från den europeiska matsäkerhetsmyndigheten Efsa.



Husqvarna, som bland annat tillverkar trädgårdsprodukter, tappade 3 procent. Danske Bank Markets har sänkt sin rekommendation till behåll från köp.



Pareto Securities har sänkt sin rekommendation för Powercell till behåll med hänvisning till aktiens starka uppgång den senaste månaden. Riktkursen är fortsatt 105 kronor. Aktien sjönk 3,5 procent till 104:20 kronor.



Kepler Cheuvreux tar upp bevakning av Bygghemma med köprekommendation och riktkurs 55 kronor. Aktien steg 1,5 procent till 48:70 kronor.



Balco steg 8,6 procent efter en köprekommendation från Dagens Industri. Tidningen anser att balkongbolaget har egenskaper som bäddar för en kärlekshistoria med placerare som gillar gnetiga Smålandsbolag som går sin egen väg.



Börsveckan gav köprekommendation för Instalco och Avensia i den senaste utgåvan. Installationsbolaget steg 3,2 procent medan e-handelslösningsleverantören ökade 6,2 procent.

Graf: OMXS30 måndagen den 30 september

Bildkälla: Infront

