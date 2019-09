Saab ger upp kampen om indisk miljardaffär

Det skriver Dagens Industri som hänvisar till nyhetssajten The Print.

Saab var ett av bolagen som gjorde upp om att få leverera ubåtar till Indien i en affär som värderades till 7,8 miljarder dollar, motsvarande 76 miljarder kronor i dagens penningvärde, skriver Di.



I en intervju med The Print uppger Ola Rignell, Saabs Indienchef, att de nu drar sig ur eftersom tidsschemat och de krav som finns relaterat till det strategiska partnerskapet är obalanserat vad gäller Saabs möjligheter att ha kontroll jämfört med de förpliktelser som bolaget åtar sig.



Försvarskällor uppger också för The Print att flera andra tillverkare har uttryckt oro för det faktum att 51 procent av projektet ska kontrolleras av indiska säljare, vilket innebär att tillverkaren tappar kontrollen.



Enligt uppgifter ska den sydkoreanska tillverkaren Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering ha gett sig in i kampen om uppdraget och gör därmed upp med franska Naval Group, spanska Navantia, ryska Rosoboronexport och tyska Thyssenkrupp Marine Systems om kontraktet, skriver Di.



