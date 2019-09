Därför tvärvänder nöjeskonglomeratet inför notering - igen

Nöjeskonglomeratet Endeavor har i sista minuten valt att inte gå vidare med sin notering, rapporterar Wall Street Journal.

Det är andra gången i år som Endeavor väljer att dra i handbromsen för en listning. Bolaget var initialt planerat för en notering i somras men sköt fram planerna till hösten utan förklaring.



Enligt WSJ har Endeavor backat från noteringen sedan spinningcykelföretaget Peloton startat sin börsresa på torsdagen på sämsta möjliga sätt. Aktierna föll 11 procent under introduktionskursen.



Det som båda bolagen har gemensamt är att de är förlustverksamheter. Brist på lönsamhet har på senare tid blivit det investerare lägger mest tonvikt vid. Detta har synts med taxiappbolagen Uber och Lyft som båda handlas under sina introduktionskurser och senast noteringsfiaskot med kontorsuthyraren Wework.



Endeavor hade med noteringen planerat att dra in över 600 miljoner dollar till ett marknadsvärde av 8 miljarder dollar.



