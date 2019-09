Nu har svenska Greta gått om Trump

Den svenska klimataktivisten Greta Thunberg har framträtt för FN:s generalförsamling i New York. Hon gjorde ett starkt intryck och fick fler interaktioner på sociala medier-giganten Instagram än USA:s president Donald Trump.

FN:s generalsekreterare António Gueterres berättade att han mestadels är en huvudtalare, den här gången var han en huvudlyssnare, skriver SVT.

Greta Thunberg har fått ledare världen över att lyssna. Hon har även påverkat företag i den globala klimatstrejk hon initierat. Den svenska klimataktivisten sporrade företag och organisationer över hela världen till att ta fram nya idéer och lösningar för att visa sitt stöd.

Siffrorna på sociala medier är tydliga, världens blickar ricktas mot Thunberg som för ett år sedan skolstrejkade ensam. Nu har hon lyckats få mer uppmärksamhet än Donald Trump på Instagram.

Under förra veckan fick Greta Thunbergs inlägg över 7 miljoner interaktioner. Detta placerade USA:s president Donald Trump på efterkälken med sina 5 miljoner.

Framför allt har det visat sig att ”gilla”-knappen går varm när det gäller Gretas inlägg, detta visade analysverktyget Crowdtangle. Enbart 50 000 av Greta Thunbergs 7 miljoner interaktioner är kommentarer.

Förra veckan fick Greta Thunberg 553 000 nya följare på Instagram och följarskaran växte därmed över 17 procent. Denna ökning utklassar president Trumps, dock har hon en bit kvar för att slå presidenten i antalet följare då han har 14,5 miljoner.

Donald Trump är även ledande på Twitter. Han skrev om Greta Thunbergs tal på sin favoritplattform.

”Hon verkar vara en väldigt glad ung flicka som ser fram emot en ljus och underbar framtid. Så härligt att se!”, kommenterade Donald Trump på Twitter.

