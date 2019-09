Gudrun Schyman och finansprofilen Sasja Beslik ska låta kapitalet bli verktyg för klimatomställningen

I oktober i fjol avslöjade Gudrun Schyman att hon skulle hoppa av uppdraget att leda Feministiskt initiativ, partiet som hon gått i bräschen för under elva år. Men hon lämnade inte politiken och partiet helt.

“Jag är fortfarande kommunpolitiker i Simrishamn, den första kommunen som Fi kom in i”, säger hon till VA.se.



Ett drygt halvår senare, i en helt annan del av Sverige, lämnade en av landets främsta hållbarhetsprofiler också sitt uppdrag. Sedan beskedet i somras har det spekulerats vilt kring vilka nya utmaningar Sasja Beslik skulle ta sig an efter att ha varit i banken i tio år, nu senast som chef för hållbara finanser.



Nu kan VA.se avslöja att han ska slå följe med Gudrun Schyman i hennes satsning på nätverket “Fria pensionärer”.



“Vi ska på turné tillsammans runt i Sverige. Vi har redan haft ett inledande folkbildningsmöte här i Simrishamn men nu ska vi på turné till Göteborg, Malmö och sedan till Stockholm.”



De två har förenats i synen på att låta kapitalet bli verktyg för den omställning som nu brådskar. Målgruppen är pensionärerna som nu borde lägga undan trädgårdshandskarna och ta fram banderollerna, menar Gudrun Schyman.



“Vi är ju fria och har gjort våra karriärer och haft våra positioner, vi har inget att förlora. Nu måste vi få fötter på pensionspengarna och använda det stora pensionskapitalet till omställning.”



Hon ser långa ringlande köer av pensionärer utanför bankkontoren framför sig laddade med ett frågebatteri och krav på transparens om hur deras pengar är placerade.



“Jag tycker att Sasja Besliks idé om att investera oss ur klimatkrisen som klok och nödvändig eftersom politiken är så handlingsförlamad.”



Det är lätt att tycka att hon bytt spår, från feminism till klimataktivism, men det är inte så hon ser på det.



“För mig är det fullständigt självklart att klimatet måste prioriteras nu och som feminist är klimatförändringen ytterligare ett uttryck för den härskande föreställningen att vi ska vara herrar över jorden. Det är ett förhållningssätt som inte fungerar längre. Vi måste inse att vi är en del av ekosystemet och att relationerna endast fungerar om vi håller oss inom de planetära gränserna. Dagens krav på ständigt ökad konsumtion för att öka tillväxten och att lägga under sig nya marknader och kundsegment är synsätt som vi måste ändra på.”



