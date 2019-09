EQT klättrar 26 % i premiärhandeln

Riskkapitalbolaget EQT började idag den 24 september att handlas på Stockholmsbörsen, Nasdaq Stockholms huvudlista. Aktien handlas på segmentet Largecap med kortnamnet EQT.



Teckningskursen sattes till 67 kronor per aktie, vilket var i den övre delen av det aviserade intervallet på 62 till 68 kronor per aktie. Teckningskursen motsvarar ett marknadsvärde på 63,8 miljarder kronor, motsvarande 6,0 miljarder euro. Erbjudandet övertecknades mer än tio gånger och bolaget får fler än 40 000 aktieägare.



Investmentbolaget Investor sålde i samband med noteringen en begränsad del av sitt innehav i EQT för en likvid på 1,6 miljarder kronor. Investor äger efter försäljningen 176,74 miljoner aktier i EQT, vilket motsvarar ett ägande om 18,5 procent.



Investor kan under oktober komma att sälja ytterligare maximalt 2,45 miljoner aktier till noteringskursen 67 kronor per aktie beroende på omfattningen av rådgivande bankers utnyttjande av överteckningsoptionen.



EQT-aktien handlades klockan 09.30 till 84,75 kronor senast betalt. Det är en uppgång på 26 procent jämfört med teckningskursen på 67 kronor. Hittills idag var högst 85 kronor och lägst betalt 79,50 kronor. Aktier för 1,27 miljarder kronor har bytt ägare hittills idag.



Investors B-aktie var samtidigt upp med 0,5 procent till 472,70 kronor senast betalt.

