Resejätten kastar in handduken – 600 000 resenärer drabbas

Vings samtliga flygningar under måndagen ställs in.

Den brittiska resebyrån Thomas Cook går i konkurs. Bolaget har på grund av ekonomiska svårigheter fått kasta in handduken. Brexit och fjolårets varma sommar, som ledde till färre bokningar av vinterresor, har pekats ut som bakomliggande orsaker till undergången.

Konkursen drabbar anställda så väl som kunder. Totalt handlar det om 22 000 anställda och 600 000 kunder. Dessutom har brittiska luftfartsmyndigheten påbörjat arbetet med att ta hem de cirka 150 000 brittiska turister som nu blir strandade utomlands på grund av beskedet.

I koncernen ingår Vinggruppen i Norden som består av Ving, Spies, Tjäreborg och Globetrotter. Beskedet innebär att Vings samtliga flygningar under måndagen ställs in. Hur Ving överlag kommer att påverkas av konkursen är oklart.

”Företagets fokus just nu är att ta hand om kunderna och vi räknar med att ha mer information under dagen, men har i nuläget inte alla svar på hur Thomas Cook Groups konkurs kommer att påverka oss. Vi kommer under dagen att informera våra kunder så snart vi har ny information”, säger Magnus Wikner, koncernchef för Vinggruppen i Norden, i ett skriftligt uttalande på Vings hemsida.

Presschefen Fredrik Henriksson säger till SVT att bolaget nu försöker leta efter alternativa flyg för sina nordiska resenärer.

Riskkapitalbolaget Triton Partners har tidigare lagt ett bud på Thomas Cook flyg- och tourverksamhet i Norden. Planen var dessutom att kinesiska Fosun skulle stå för ett rejält räddningspaket men i slutändan saknades det ändå viss finansiering för att Thomas Cook skulle kunna räddas.

Thomas Cooks senaste finansiella rapportering var i somras. Då uppvisade bolaget en förlust på 1,5 miljarder pund, motsvarande drygt 18 miljarder kronor, för det första halvåret.



