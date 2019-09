Analytiker ser saudisk ”överoptimism” till återuppbyggnad

Röster har höjts om att prisuppgångarna i oljemarknaden kommer att fortsätta allteftersom de minskande saudiska oljelagren medför en riskpremie för att nya chocker likt den gångna helgens attacker ska störa marknaden. Flera analytiker tvivlar samtidigt på saudiska utfästelser om en snar återställning av produktionskapaciteten.

Bristen på transparens i den saudiska statsappten har den senaste veckan blivit kännbar för oljemarknaden, då fokus riktats mot rådande lagernivåer efter lördagens attack som slog ut hälften av Saudiarabiens produktionskapacitet.



Skeptiska handlare och analytiker sätter inte full tilltro till besked från statliga oljebolaget Saudi Aramco om att kapaciteten ska vara återställd i slutet av november och att marknaden till dess kan förses med reserver.



”Verkligheten kommer visa sig först i slutet av oktober när vi kan se hur mycket som faktiskt har levererats ut. Hittills har det bara varit ett enträget beräknande på papper”, sade en senior europeisk oljehandlare till Reuters.



Under torsdagen rapporterades att Saudiarabien hört sig för i Irak om möjligheten att importera 20 miljoner fat olja - en synnerligen ovanlig förfrågan, enligt Reuters.



”Det har pratats om lagringskapaciteter under jord som utvecklats för miljardvis av dollar, men varför skulle Aramco då gå ut på marknaden på det viset?” frågar sig en handlare som nyhetsbyrån pratat med.



Industriveteranen Gary Ross, grundare av Black Gold Investors, hävdar att det är svårt att tro annat än att saudisk ”överoptimism” råder när det kommer till återuppbyggnad.



”Det kommer bli tajt”, sade han.



Konsultfirman Energy Aspects menar att bara bedömningen av skadorna på de berörda anläggningarna, som saudierna hävdar redan är på god väg att återställas, tar flera veckor.



Samtidigt som både de saudiska och globala oljelagren tynar kvarstår hotet från huthirebellerna, fienden i det jemenitiska inbördeskrig där Saudiarabien gått in på den störtade regeringens sida. Nya attacker har redan utlovats.



”Globalt är buffertkapaciteten extremt låg för närvarande, vilket innebär mycket lite utrymme för nya störningar. Det gör oljan dyrare”, sade Giovanni Saunovo, UBS oljeanalytiker.



På fredagsförmiddagen var uppgångarna i oljemarknaden måttliga. Både Brent- och WTI-kontrakten handlades omkring 0,5 procent upp.



