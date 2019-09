McDonalds höjer utdelningen - för 44:e året i rad

Amerikanska hamburgerkedjan McDonalds höjer kvartalsutdelningen med 7,8 procent till 1,25 dollar per aktie, jämfört med tidigare 1,16 dollar per aktie. Utdelningen hamnar därefter på 5,00 dollar per aktie i årstakt, vilket motsvarar en direktavkastning på 2,4 procent. Det framgår av ett pressmeddelande.

Det är 44:e året i rad som utdelningen höjs. McDonalds har höjt utdelningen varje år sedan bolaget började lämna utdelning 1976 och är därmed en utdelningsaristokrat, en benämning på amerikanska bolag som höjt sin utdelning minst 25 år i följd.



McDonalds är på god väg att uppfylla sitt mål att återföra 25 miljarder dollar till aktieägarna i form av återköp av egna aktier och utdelningar för treårsperioden 2017 till 2019.



McDonalds har 38 000 restauranger i fler än 100 länder med 210 000 anställda. 93 procent av restaurangerna drivs genom franchise. Bolaget grundades 1940 och har sitt huvudkontor i Chicago i delstaten Illinois. Börsvärdet är på 160 miljarder dollar.