Ger batterier nytt liv – ”Jag ser ingen begränsning”

”DET HÄFTIGASTE MED bolaget och det som gör oss unika i världen är att vi nu kan fylla på vårt batteri med nytt liv. När det är slut fyller vi på med syrgas så att det blir lika bra som från start till väldigt låg kostnad - det behövs bara en kille som fyller på”, säger vd Marcus Wigren.



Det blir inte bara mycket billigare än att köpa ett nytt, man slipper dessutom att återvinna och de utsläpp som är relaterade till det, installation och miljöpåverkan av nyproduktion.



”Jag ser ingen begränsning för hur många gånger man kan fylla på. Men det är fler än 5-6 gånger med några års mellanrum, vilket ger en livslängd på 20-30 år”, säger han Gävlebolaget startade som ett forskningsprojekt och har utvecklat hydridbatterier för energilagring och bättre effektuttag sedan början av 2000-talet. I dag har man femtio installationer i sex länder.



Batterierna väger dock en del och är lite större, vilket inte gör dem lämpliga till mobiler, laptop eller elbilar. Användningsområdena finns i stället i hemmalagring av energi från solpaneler samt i kommersiella och industriella fastigheter.



”De är miljövänliga, fullständigt återvinningsbara, absolut säkrast på marknaden. De funkar bra till laddning av elbilen i garaget eller laddningsstationer, men är svåra att ta med.”



En börsintroduktion på First North Premier ligger i korten under nästa år.



Målet är att omsätta 10 miljarder kronor 2027. Utmaningen är att efterfrågan, som väntas få en ytterligare skjuts av påfyllningen, redan överstiger produktionen.



Produktionskapaciteten ska därför dubbleras i januari 2020 och 2021.



”Det finns ingen gräns i den här marknaden. Vi måste begränsa oss till Europa för vi har inte muskler till mer. Vi har ett dotterbolag i USA, men Asien mäktar vi inte med.”



Försäljningen sker främst till Italien, Tyskland, Schweiz, Belgien, Norden och Holland.



För den vidare expansionen hägrar fler produktionsanläggningar. Något av baltländerna ligger sannolikt nära till hands, enligt Marcus Wigren, som också öppnar för ”factory in box”-lösningar hos köparna med licenser för produktion och påfyllnad.



Första AP-fonden och Afa har investerat i bolaget.



Vad är roligast?

”Jag har jobbat med väldigt mycket genom åren där inga på en fest vetat vad jag gör. Nu blir jag huvudpersonen. Jag får löpande frågor om vilken elbil man ska köpa och hur man ska ladda den. Investerarna vill inte längre veta något om marknaden, de vill bara höra om bolaget, dess produkter och fortsatt expansion!”



Mer om E-prize: Sveriges bästa energiinnovation - rösta på din favorit