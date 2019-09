Weworks börsdebut – bankkrav om 29 miljarder kronor

Nu hävdar flera analytiker att det blir svårt att gå till börsen som planerat innan året är slut och att bankkrav om 3 miljarder dollar därmed hänger löst, enligt Reuters.

Wework måste ta in minst 3 miljarder dollar i börsnoteringen eller på annat vis innan 2019 löper ut för att uppfylla löften för att få lån om 6 miljarder dollar som beviljats från flera banker i augusti, enligt Reuters källor.



På måndagen uppgav We Company, kontorshotellbolagets moderbolag, att man fortsatt räknar med att börsnoteringen genomförs ”innan slutet av året”, trots att presentationsturnén i sista minuten senareläggs.



Om en notering ska bli av i år så är det bråttom, givet att slutet av november och december upptas av den i USA viktiga tacksägelsehögtiden och av jul. Perioden mellan oktober och slutet av november är således kritisk, sade Duncan Davidson, förvaltare vid Bullpen Capital, till Reuters.



”Från slutet av november är ingen hemma. Wework kommer troligtvis satsa på oktober eller tidigt i november”, sade han.



Flera judiska högtider ligger också i vägen och givet att Israel-födde vd:n Adam Neumann enligt uppgifter till nyhetsbyrån uttryckt sig ovillig att gå till börsen under rosh hashanah (29/9-1/10) eller yom kippur (8-9 oktober) ser det synnerligen trångt ut i kalendern gällande att hinna med att etablera förtroende bland investerare.



”Det finns inte mycket tid att spela på och det gör det svårare att kontrollera vilken beskrivningen blir om bolaget", sade Dan Morgan, portföljchef vid Synovus Trust.



Enligt data från Refinitiv har blott två av 21 börsnoteringar som inbringat minst 3 miljarder dollar infallit i oktober. En av dem inföll i november och en i december månad.



”Att göra en comeback, vinna noteringsmarknadens gunst och försöka få ett bättre mottagande kommer handla om att visa upp framsteg på flera områden där man fallerat tidigare”, sade Kathleen Smith, analytiker vid Renaissance Capitals IPO-avdelning.



I förra veckan rapporterades att Wework överväger att sänka den uppskattade värderingen på verksamheten till 10 miljarder dollar inför den kommande börsnoteringen, enligt Reuters. Det är 37 miljarder dollar lägre än i den senaste kapitalanskaffningsrundan, som genomfördes i januari i år, en investeringsrunda där bland annat Softbank utvidgade sitt ägarskap.



Läs även: Wework bekräftar börsdebut – begränsar vd:ns röstmakt