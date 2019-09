Europa kan hamna i skottgluggen för tech-kapplöpning mellan USA och Kina

USA:s restriktioner mot telekomjätten Huawei grundar sig inte i handelskonflikten med Kina, utan ska ses som en del av teknologikapplöpningen mellan länderna - och Europa kan stå näst på tur. Det sade Huaweis Sverigechef Kenneth Fredriksen på måndagen.

”För bara några månader sedan var jag övertygad om att det som skedde var en del av handelskonflikten mellan USA och Kina, men nu tror jag att det är mycket större än handel. Det är en teknologikapplöpning som pågår. USA har insett att det håller på att bli omsprunget”, sade han under ett panelsamtal om 5G anordnat av Redeye på onsdagen.



Kenneth Fredriksen konstaterade att det även påverkar den militära förmågan, och att USA därför är måna om att försöka upprätthålla ett teknologiskt försprång. Med ny teknik, som artificiell intelligens, är det enligt honom nu dock enklare att hämta in försprånget - vilket innebär att kapplöpningen ”bara kommer att fortsätta”.



Med vid panelsamtalet var även telekomanalysföretaget Northstreams vd Bengt Nordström, som av övriga deltagare benämndes som en ”guru” på 5G-området. Han konstaterade att de flesta nu verkar ha tappat tron på att USA och Kina kommer att landa i en bred uppgörelse och gett upp hoppet om att 5G-utvecklingen ska gå tillbaka i ett normalläge.



”Det svänger fram och tillbaka hela tiden. Det kommer vara osäkert under en ganska lång period. Det finns risk för att det slår på hela branschen”.



”Det jag är mest orolig för är att politiska beslutsfattare inte begriper hur sammanflätat telekomsystemet är, hur beroende man är av varandra, tillade han, och exemplifierade med att även amerikanska företag som Broadcom och Intel har uttryckt oro över utvecklingen.”



Huawei-chefen tror att en av de största förlorarna på kapplöpningen är Europa, som har lagt mycket energi på att försöka analysera situationen och som enligt honom även kan hamna i vägen för USA:s vilja att ligga först i teknikloppet.



Jonas Näslund, strategiutvecklingschef på Ericssons affärsområde Networks, ville inte kommentera politiska skeenden men konstaterade att Ericsson är ett globalt bolag som vill sälja till hela marknaden.



”Vi ser vad som händer och förbereder oss. Det ställer högre krav på flexibilitet. Telekom blir en allt mer kritisk infrastruktur med högre fokus på säkerhet.”



Paneldeltagarna var i övrigt överens om att Europa har hamnat på efterkälken bakom USA och Asien när det kommer till utrullningen av 5G.



”Man ska notera att Europa egentligen har bra förutsättningar i grunden, vi har exempelvis tätare nät än i exempelvis USA. Förutsättningarna finns, men det krävs politiska policyförändringar”, sade Northstream-vd:n.



Kenneth Fredriksen höll med om att förutsättningarna är goda och sade att Europa har ”satt sig i baksätet”.



”Huvudproblemet är att man har ett extremt fokus på att bredband ska kosta så lite som möjligt”, sade han och efterlyste mer insikt i behovet av investeringar.



Ett annat problem som lyftes fram var EU:s motvilja till att tillåta en konsolidering i industrin, vilket enligt Bengt Nordström sannolikt kommer att fortsätta vara fallet då Margrethe Vestager, som tidigare ansvarade för konkurrensfrågor i unionen, just har blivit vald till viceordförande i EU-kommissionen.



”Verkligheten kommer trycka på för en konsolidering. Skulle man ge klartecken från EU om att få gå från fyra till tre aktörer skulle det hända på en gång, för marknadskrafterna vill ditåt”, resonerade han vidare.



