”Vi har fått vår digitala överdos”

Arash Gilan är vd för den digitala marknadsföringsbyrån Viva Media, driver VD-podden och är medförfattare till böckerna Get Digital or Die Trying samt Apparnas Planet – Människans roll i en digital värld.

Det är framförallt med utgångspunkt i den sistnämnda som han gästar Heja Framtidens 100-avsnittsjubileum med ett samtal kring vad som egentligen gör oss mänskliga.



”Vi är människor. Vi är i djupt behov av det emotionella. Vi vill tro att vi är logiska men vi är väldigt emotionella varelser.”

Att ses fysiskt och få känsloupplevelser är av enorm vikt. Men vad är brytpunkten mellan människans och maskinens roll.

Podcasten Heja framtiden vill lyfta nyheter kring positiv utveckling och tekniska möjligheter och föra samtal kring hur vi kan skapa en bättre framtid tillsammans. Heja framtiden programleds av Christian von Essen.

Vad värderar vi högst i en framtid där allt mer kan digitaliseras?



Jo, det som INTE kan digitaliseras.



”Framtidens marknadsföring, eller dagens, är ett äktenskap mellan data och kreativitet. Där har du the spark”



Lyssna på ett samtal där vi rör oss mellan ledarskap och introspektion, filosofi och strategi.

Lyssna till avsnittet med Arash Gilan här: