Netflix-grundaren: Så nära var vi att sälja till Amazon för småpotatis

Allt började med att Netflixmedgrundarna Reed Hastings – idag god för 3,2 miljarder dollar – och Marc Randolph – 400 miljoner dollar – flög till Seattle 1998 för ett möte med Amazon-grundaren Jeff Bezos, enligt The Wall Street Journal.

Mötet i Amazons risiga lokaler skedde i samma veva som dvd-filmer hade funnits i USA i drygt ett år. Duon hade skapat Netflix för att via vanlig postgång sälja och hyra ut dvd-filmer.



Även om Netflix var pyttesmå sågs affärsmodellen som ett spännande alternativ till uthyrningskedjor som Blockbuster och Hollywood Video.



Det fanns bara ett problem.



Netflix tjänade inga pengar och kom det ens in några så var det från försäljningen av dvd-skivor – inte uthyrningen av dem.



I boken drar sig Marc Randolph till minnes den rädsla han kunde känna över att andra skulle börja sälja dvd:er med risk att marginalerna skulle krympa rejält för Netflix.



Då Amazons numera bortgångne finanschef Joy Covey ringde likt en räddare i nöden och föreslog ett möte kände Marc Randolph både rädsla och hopp.



Orsaken till mötet var att Jeff Bezos hade bestämt att Amazon inte bara skulle sälja böcker, utan allt mellan himmel och jord och att vägen dit började med musik och just videofilmer.



Duon förstod omedelbart vad mötet skulle handla om. Jeff Bezos hade inte gjort någon hemlighet av att det kapital han redan hade hunnit resa på 54 miljoner dollar i samband med börsnoteringen 1997 skulle finansiera aggressiva uppköp av småbolag.



I boken beskriver Marc Randolph hur vetskapen bidrog till en raffinerande, men bitterljuv känsla i det att han inte var redo att överlämna ”nycklarna” ännu.



Joy Covey som mötte upp i receptionen var en slipad affärskvinna som hade lyckats med konststycket att på bara 12 månader börsnotera Amazon genom att övertyga skeptiska investmentbanker om att Amazon var värt 20 miljarder dollar trots att bolaget inte ens var i närheten av att göra vinst.



Väl inne på Amazon var det en enda röra av alltifrån skrivbord och böcker till kartonger och kaffekoppar samt pizzakartonger staplade ovanpå varandra.



De hade också en symbolisk betydelse i form av Jeff Bezos numera berömda modell för möten – om det krävs mer än två pizzor för att stilla hungern hos grupp människor som försöker att lösa ett problem har gruppen för många människor.



Efter att Jeff Bezos pepprat duon med frågor rörande alltifrån hur Netflix kunde veta att man hade ett fullständigt utbud av dvd-filmer och vilken andel man siktar på när det gäller försäljning visavi uthyrning var han ändå allra mest intresserad av att diskutera den klocka som signalerade varje ny order hos Netflix.



Amazon hade en liknande klockfunktion och det vräkte redan in så många order att Jeff Bezos inte såg något annan utväg än att förbjuda personalen att rusa fram till datorn för att se om man känner igen kunden.



Under mötet skrattades det gott åt att Netflix först kallade sig Kibbli, medan Amazon hette Cadabra tills Jeff Bezos insåg att namnet låter för likt kadaver.



Även om Amazon var relativt små 1998 hade bolaget ändå 600 anställda och en omsättning på 150 miljoner dollar.



Efter att Reed Hastings, som Marc Randolph upplever är en mer otålig själ, bröt alla artigheter och lustigheter med att helt sonika fråga hur Netflix kunde matchas med Amazon blev det så tyst i rummet att det gick att höra en knappnål falla.



Och efter att Reed Hastings rabblat upp en massa siffror om Netflix försökte Joy knyta ihop säcken genom att föreslå en köpeskilling som hon benämnde som det lägre partiet av åtta siffror.



Marc Randolph gissade på häraden 14-16 miljoner dollar och tyckte som 30-procentig ägare att det skulle vara ett minst sagt acceptabelt pris för ett års arbete med Netflix.



Reed Hastings som redan hade investerat 2 miljoner dollar från försäljningen av ett mjukvarubolag tyckte inte att det räckte på långa vägar.



Då duon på flyget hem diskuterade en försäljning till Amazon såg man en stor fördel i det att man skulle komma runt problemet med en kostsam affärsmodell där man köper in dvd:er, levererar dem och ändå tvingas ge bort en massa skivor med hopp om att förvandla engångskunder till fasta motsvarigheter.



Vad som ändå talade mot en försäljning var att Netflix stod på randen till något större. Bolaget hade redan skapat en väl fungerande webbplats, byggt ett smart team och fått ett antal affärer olika dvd-tillverkare på plats.



Det kändes med andra ord inte som rätt läge att kasta in handduken.



När Reed Hastings gjorde klart att han trodde att man kunde tjäna betydligt mer på Netflix än när han sålde sitt mjukvarubolag höll Marc Randholph med.



Han gjorde också klart att om det skulle bli verklighet måste Netflix sluta arbeta med två ben samtidigt eftersom det komplicerar den operativa driften.



Netflix måste våga lämna sin vinstgivande verksamhet med att sälja dvd:er och övergå till uthyrning trots att den sistnämnda biten endast stod för 3 procent av omsättningen.



Då Reed Hastings lyfte på ögonbrynen och invände att det innebär att lägga alla ägg i samma korg svarade Marc Randolph.



”Det är det enda sättet att försäkra sig om att du inte har sönder några.”



En av hans viktigaste lärdomar från mötet var att hålla ett stenhårt fokus.



Resonemanget lyder att då många startup-bolag kan ha svårt att göra en sak rätt blir det än värre om man håller på med många saker samtidigt och dessutom låter detta kannibalisera på varandra.



Inför att framföra det negativa beskedet till Jeff Bezos stod det klart att det var läge att gå varsamt fram.



Det vill säga vem vill inte hellre ha en blivande jätte som vän än fiende.



2006 blev det ändå så att Amazon drog igång streaming-tjänstenen Prime.



Men då det ändå redan hade hunnit gå åtta år efter mötet i Seattle hade Netflix redan hunnit skaffa sig det manöverutrymme som krävdes.



