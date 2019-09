Zalando tokrasar nära 10% efter att Kinnevik sålt storpost

E-handelsbolaget Zalando faller med nära 10 procent efter att storägaren Kinnevik sålt en post om 5,2 procent i bolaget. Aktierna såldes för cirka 42,5 euro per aktie men Zalando har under morgonen handlats under kursen i placeringen.

Genom försäljningen minskade Kinnevik sitt innehav i Zalando från 32 till 25,8 procent. Beslutet togs då Kinnevik har som ambition att utveckla sin portfölj mot en större andel onoterade bolag.

Zalando var vid 11.30 på tisdagsförmiddagen ned 9,6 procent till 41,1 euro medan Kinnevik sjunker 0,7 procent på Stockholmsbörsen.