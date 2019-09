Norwegian: Aktie rusar på spanska uppgifter om förnyat IAG-intresse

Obekräftade uppgifter om att IAG skulle titta på Norwegian som uppköpsobjekt igen cirkulerar just nu.

Norwegians aktie steg brant på tisdagseftermiddagen efter att spanska tidningen OK Diario återigen publicerat obekräftade uppgifter om förnyat intresse från IAG.

Enligt tidningen var gårdagens godkännande från obligationsinnehavarna en förutsättning för att IAG skulle titta på Norwegian som uppköpsobjekt igen.

Strax innan klockan 14.15 stod aktien kring 40 norska kronor, ungefär på samma nivå där den stängde på måndagen. Strax före uppgifterna noterades aktien kring minus 6 procent för dagen. Dagens högsta avslut låg strax över 44 kronor.

OK Diario har även tidigare publicerat obekräftade uppgifter om British Airways-ägaren IAG:s intresse. Efter den senaste vändan i juli gick IAG ut med ett upprepande av tidigare förnekanden om att ett nytt bud på Norwegian skulle vara aktuellt.

Den spansk-brittiska flygkoncernen lade under förra året först 350 kronor per Norwegian-aktie och därefter 220 kronor per aktie.

IAG äger också spanska Iberia och irländska Aer Lingus. På tisdagen handlades aktien ned 2 procent.