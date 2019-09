Greta Thunberg plockar hem Amnestys värstingpris

Under måndagskvällen tilldelades Greta Thunberg och miljörörelsen Fridays for Future Amnesty Internationals utmärkelse "Ambassador for conscience award".

Ceremonin tog plats i Washington, USA. Utmärkelsen är Amnesty Internationals finaste pris.

"Amnestys Ambassador of Conscience Award prisar människor som har visat på ett unikt ledarskap och ett mod när det gäller att stå upp för mänskliga rättigheter. Jag kan inte tänka mig en bättre mottagare av priset det här året än Greta Thunberg och klimatstrejkrörelsen Fridays for Future", säger Kumi Naidoo, Amnestys internationella generalsekreterare.

I sitt tal uppmärksammade Greta Thunberg alla ungdomar som kämpar för klimatrörelsen.

"Det här priset är till alla orädda ungdomar som slåss för sin framtid", sa hon.

