Techinvesteraren som tar startupsen till USA: "En riktigt bra entreprenör är bättre än en bra idé"

Vad funderar du på just nu?

“Vi i Sverige bygger fantastiska tekniska bolag, som är outstanding när det gäller innovativa tekniska lösningar och allt kring det, men de har inte samma säljmotivation som bolag i t ex USA. Det är en grundbult till varför vi hjälper bolag etablera sig i Silicon Valley. Guy Kawasaki, som var med och byggde upp Apple är en av våra rådgivare med många ingångar. Utmaningen, som jag sett är en möjlighet i Sverige, är det lutherska sättet att arbeta i kombination med Jantelagen, som gör det svårt att säga att man faktiskt är bra på det man gör. Vi går in i nordeuropeiska teknikbolag i tillväxtfas, som vi ser att vi kan ta till USA, till Silicon Valley och därifrån bygga bolaget globalt. Bolagen måste tänka globalt från dag ett, det finns ingen bättre utgångspunkt för det än Silicon Valley."

Vad får dig att falla för ett bolag?

“Vi letar efter teknologier som kan förändra någon process inom B2B. Teamet, tanken och timingen är det viktiga i den ordningen. Nyckeln ligger i att hitta rätt människor. Många bolag är inte så unika som de tror, ofta finns det 100 liknande i USA eller Asien. Att känna passionen hos en entreprenör är avgörande för mig. En riktigt bra entreprenör är bättre än en bra idé, oftast funkar det ändå. Jag tittar efter crossborder-tänkande, dvs om ett bolag tagit kunnande från en bransch till en annan. Det tycker jag är spännande. De vi vill investera i är inte dem man ser, utan de som jobbar och kämpar och inte har tid att synas. Svenska SaaS bolaget Stockfiller är ett bra exempel där teamet och fokus på sin affär gjort dem framgångsrika. Vi hittar deals via kontakter, investerare och nätverk. Sedan starten har teamet gjort över 50 investeringar varav en handfull är aktiva i nuläget. Vi satsar normalt 3-20 miljoner kronor i varje bolag"

Hur säger du nej?

“Väldigt fort. I Sverige är många jätteimponerade och glada i 3-4 möten innan de säger nej. Jag fattar mitt beslut snabbare, men kan övertalas till fler möten."

Hur tänker du vad gäller värdet?

“Värderingarna är ofta tagna ur luften. Man behöver en viss peng, utgår ifrån att investeraren behöver cirka 20 procents ägande och räknar baklänges. Men de hamnar ändå för det mesta rätt. I USA är värderingarna 5-7 gånger högre än här för bolag i samma fas på grund av att marknadspotentialen är betydligt större. Bolagen kommer ju åt den gigantiska USA-marknaden och får en språngbräda till den asiatiska, vilket öppnar upp för global tillväxt.”

Hur började det?

"Det började med att jag reste runt i världen när jag var på Cint och upptäckte att det var svårt att få kapital utanför Sverige om man inte var ordentligt på plats i USA, samtidigt sker merparten av exits i USA. Men det finns inga investerare som på riktigt fokuserar på att hjälpa bolag över dit. Vi såg affären, fick in finansiärer från USA och ett europeiskt family office. Nästa finansieringsrunda i bolagen blir vanligtvis med amerikanska investerare.

När sover du inte gott om natten?

“Jag sover alltid gott om natten, förutom tidigare i veckan då Norwegian var rejält försenat från USA. Stressyndromet vid 3-4 på natten gäller inte mig. Man ska ta livet och allt som sker positivt.