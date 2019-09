Höstvädret ger nya vindkraftsrekord - i Danmark översteg produktionen efterfrågan

Det har blåst rejält i Sverige under helgen. Vindkraften svarade under gårdagen för 38 procent av den svenska elefterfrågan, visar data från Wind Europe.



Sverige låg nästan i toppen vad gäller produktion. Totalt producerades 114 GWh, vilket endast slogs av Tysklands 420 GWh.



Danmark sticker kanske ut mest. Vindkraften svarade i vårt västra grannland för 125 procent av efterfrågan på el, vilket alltså innebär att det gav ett överskott.

Elpriset påverkades mer av helgens storm än drönarattacker mot saudiska oljeanläggningar. I morse steg oljepriset med som mest 20 procent som en effekt av att flera saudiska oljefält blivit beskjutna under helgen. Det är den största enskilda oljeprisrörelsen på 30 år, men än så länge har det inte fått någon större effekt på elprismarknaden. Riklig mängd nederbörd i samband med intensiva lågtryck pressar elpriset de närmaste månaderna mer än stigande oljepriser. Dessutom pressade söndagens kraftiga blåst ner elpriset till 23 öre per kilowattimmar, enligt elbolaget Bixia.



"Söndagens starka vindar gjorde att Sverige nådde en vindkraftsproduktion på cirka 115 gigawattimmar, vilket var 38 procent av den totala förbrukningen under dygnet", säger Matina Rosenberg, analytiker och meteorolog på Bixia.



Historiskt har vi haft högre vindkraftsproduktion än under söndagsdygnet, men ju längre in i hösten vi kliver desto fler intensiva lågtryck kan vi räkna med enligt Bixia.



Den installerade vindkraften ökar kraftfullt i Sverige och Norden. Vindkraften står nu i Sverige för 14 procent av den svenska elanvändningen. Andelen förväntas öka till drygt 25 procent redan år 2022 enligt Svensk Vindenergi.