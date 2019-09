Nu är AI lika smarta som amerikanska high schoolstudenter – nästa mål är en digital Aristoteles

60 procent rätt. Längre kom inte 700 datorforskare när de för fyra år sedan tävlade om 80 000 dollar till den som lyckades skapa en AI som klarar ett naturvetenskapligt test där frågorna ligger på samma nivå som en tonåring förväntas klara av.



Att de inte nådde längre berodde på att oavsett vilken AI som skapades kunde ingen matcha de språkliga och logiska färdigheter ungdomar har på high school-nivå.

Men det var fyra år sedan.



Nyligen visade multimiljardären och Microsoftmedgrundaren Paul Allens labb Allen Institute for Artificial Intelligence i Seattle ett AI-system som klarade tidigare test med råge – 90 procent rätt på frågor för 13-14-åringar och 80 procent rätt på frågor för 17-18-åringar.



Systemet, som kallas Aristo och började utvecklas 2013, ger tydliga signaler om att forskarvärlden har gjort stora framsteg när det gäller att utveckla en AI som både kan förstå språk och härma mänsklig logik och beslutsfattande.



Långsiktigt är målet med Aristo att skapa en digital variant av den grekiske vetenskapsmannen och filosofen Aristoteles.



Att forskarna överhuvudtaget tror att det är möjligt beror på att världens främsta AI-labb har tagit stormsteg när det gäller att dels förbättra maskiners förmåga att förstå och reagera på vanligt språk, dels få fram system som är mycket bättre än tidigare på att identifiera information, besvara frågor och konstruera egna språk.



Redan från start såg Allen-institutet standardiserade vetenskapliga tester som ett betydligt mer meningsfullt angreppssätt än att lära AI att spela schack eller backgammon.



Men forskarna kan inte ropa hej ännu då Allen-institutet anser att maskinerna fortfarande befinner sig långt från att behärska det naturliga språket och ännu längre från att kopiera verklig mänsklig intelligens.



Oavsett skepsisen kan framgångarna med Aristo sprida sig till en räcka produkter och tjänster – alltifrån sökmotorer på internet till journalföring vid sjukhus.



Avgörande för Aristo har varit Googlesystemet Bert.

Tusentals Wikipediaartiklar samt hela bibliotek med alltifrån romantiska romaner till science fiction har lästs in. Genom att suga upp gigantiska informationsmängder om hur språk är konstruerade har Bert lärt att sig att förstå vilka ord som saknas i meningar.



Därmed kunde Gooogle-forskarna gå vidare och ge Bert mer avancerade uppgifter som att föra konversationer och identifiera falska nyheter.



Genom att gå från att först mata in en rad i taget kunde Aristo lära sig att besvara frågor på egen hand.



Men trots att forskarna räknar med att stora datamängder i kombination med allt vassare datorkraft vässar tekniken ytterligare har de svårt att sia om vilken framtid den sortens system går mot.



Som ett exempel har Microsoft-forskare gått bet på att utveckla ett AI-system som klarar de sk GRE-testerna som ofta krävs för att komma in på universitet.



Språkdelen var fullt görbar. Men mattebiten var en helt annan femma...



