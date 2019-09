Trump vill sänka räntan ”ner till noll, eller lägre”

Donald Trump upprepar sin kritik mot Federal Reserves räntepolitik i ett par nya twitter-inlägg på onsdagen. Han vill att Fed ska sänka räntan ”ner till noll, eller lägre”.

Trump tillägger att USA då kan börja refinansiera statsskulden, vilket skulle sänka räntekostnaderna mycket samtidigt som löptiden kan förlängas ”substantiellt”.

....The USA should always be paying the the lowest rate. No Inflation! It is only the naïveté of Jay Powell and the Federal Reserve that doesn’t allow us to do what other countries are already doing. A once in a lifetime opportunity that we are missing because of “Boneheads.”