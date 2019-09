Nu planerar spinningcykelföretaget miljardnotering

Peloton vill se över 11 miljarder kronor rulla in.

Spinningcykelföretaget Peloton siktar på att ta in upp emot 1,2 miljarder dollar under sin börsnotering, enligt inlämnade dokument. Det skriver Techcrunch.

Bolaget släppte sitt prospekt förra månaden och har nu följt upp med att sätta ett teckningsintervall för aktierna. Det är på mellan 26-29 dollar per aktie.

Om teckningen sker i översta delen av intervallet ger det Peloton ett börsvärde på över 8 miljarder dollar. Bolaget kommer att handlas på Nasdaq.

Enligt Bloomberg News väntas Peloton inleda sin roadshow redan på onsdag. En roadshow är när bolaget åker runt för att marknadsföra sig självt med potentiella investerare inför noteringen.

Peloton, grundat 2012, har hittills fått in 550 miljoner dollar i riskkapital och värderas till 4,15 miljarder dollar. Bland bolagets största investerare finns riskkapitalbolagen Catterton, Tiger Global och True Ventures.



