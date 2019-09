Spelbolagen toppar morgonens vinnarlista

Stockholmsbörsen väntas inleda tisdagen i en oregelbunden tendens efter fortsatt osäkerhet kring brexit. I måndags steg börserna med stöd från banksektorn som gick fram på bred front.

Asienbörserna har visat blandad utveckling på tisdagen.

Senare i veckan vänds blickarna mot ECB:s penningpolitiska besked.

Bilsäkerhetsföretaget Veoneer och bolagets joint venture inom mjukvara, Zenuity, har av en global biltillverkare utsetts till att förse bilar i Europa med nästa generations monokamerasystem.

SEB Equities har inlett bevakning av gamingbolaget THQ Nordic med rekommendationen köp och riktkurs 305 kronor. Aktien stängde på 234:60 kronor på måndagen. Av de sex analytiker som enligt Bloomberg nu följer THQ har samtliga en köprekommendation.

Spelbolagsunderleverantören Net Ent har fått höjd riktkurs av Nordea Markets från 50 till 60 kronor med upprepad köprekommendation. Aktien stängde på 30:90 kronor i måndags.

Angående affiliate-marknaden kan noteras att Dagens Nyheter har en artikel om att så kallade jämförelsesajter, som utger sig för att vara oberoende, tjänar pengar när användare spelar på kasino som sajterna rekommenderar. Konsumentverket utesluter inte att myndigheten kan komma att driva ärende om jämförelsesajterna i framtiden.

First North-bolaget Tangiamo Touch, som är verksamt inom sensorteknologi för touchskärmar, tar in 8,8 miljoner kronor via en riktad emission för att säkerställa en accelererad leveransförmåga. Teckningskursen är 1:00 krona per aktie. Tangiamo steg på måndagen 27 procent till 1:54 kronor. Emissionen innebär en utspädning på ungefär 20 procent.

Teleoperatören Millicom planerar att investera 750 miljoner dollar i kabel- och fasttelekommunikationsoperatören Cable Onda i Panama under kommande fem år. Millicom kommer därmed att bli ”tydlig marknadsledare” i Panama och Centralamerika, enligt bolaget.

Försvarsföretaget Saab ser stark försäljningspotential för stridsflygplanet Gripen i samband med en rad pågående anbudsprocesser, har Jonas Hjelm, chef för Saab Aeronautics, sagt i en intervju med Bloomberg News.

Beträffande bostadsmarknaden kan konstateras att andelen bostadsägare som tror att priset på den egna bostaden kommer att stiga har ökat tydligt sedan i maj, enligt SBAB:s kvartalsvisa boprisindikator.



