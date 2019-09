Twitters vd: Bitcoin inte duglig som valuta

Twitters vd Jack Dorsey, som är en känd förespråkare av kryptovalutor, har i en intervju medgett att bitcoin ännu inte är funktionell som en valuta. Det rapporterar CNBC.

Till Australian Financial Review sade han att mer måste göras för att bitcoin ska bli användbar och åtkomlig som valuta. ”Men vi är inte där än”, tillade Dorsey, som även är vd för betalföretaget Square.

Jack Dorsey äger sedan tidigare bitcoin och förra året spådde han att valutan blir världsledande inom ett årtionde.



På sin twitter sade han att han enbart hade bitcoin och anledningen var att valutan var motståndskraftig.







I only have bitcoin https://t.co/C24xNJxuFB

Bitcoin is resilient. Bitcoin is principled. Bitcoin is native to internet ideals. And it’s a great brand.