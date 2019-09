Utsikt från urbana utkanter

THE STRATFORD slår upp portarna samma dag som jag kliver in i lobbyn. En präktig skrapa inredd av Space Copenhagen, i utkanten av London.



Om jag nu verkligen ska använda det ordet. Definitionen av utkant i en storstads utveckling är minst sagt luddig. OS-byn Stratford, bara några få tunnelbanestopp från centrala London, väcktes till liv 2012 bland bågskytte, boxning och badminton. Det nyöppnade köpcentret Westfield på 177 000 kvadratmeter spelade också sin roll. Ingen framtid byggs i dag kring ett köpcenter, men skulle något så basalt som ett enda hotell kunna göra mer för stadsdelen än ett helt sommar-OS?



Jag tror det.



Under hotellets kommande veckor strömmar allt fler gäster in, livsstilsmagasin arrangerar event i baren, takträdgården fylls med yogamattor vid soluppgången, designskolor förlägger sina examensvisningar här. Övernattningar kostar bara hälften av likvärdiga hotell en kvarts tunnelbaneresa västerut, fokus på mat och dryck lockar stadens invånare till kvarter de annars inte haft anledning att tillbringa tid i. Med tiden förändras stadens rörelsemönster.



Några veckor senare anländer jag till Köpenhamns centralstation. Slänger ryggsäcken över axeln och kliver på en elsparkcykel.



Nyöppnade Hotel Ottilia käver en 32 minuter lång promenad från centralstationen, förbi Köttbyn och sedan en lång sträcka av händelsebefriade kvarter. För bara ett år sedan hade jag upplevt detta som för långt bort. Det finns än så länge få anledningar att förlägga en vistelse här. Men Carlsbergbyn, där häpnadsväckande industriell arkitektur utgör en lovande grund för framtida liv och rörelse, är i pågående förändring och beräknas vara helt transformerad 2024.



Det första som skett i kvarteret? Det nya hotellet. Samma upplägg som i Stratford - en fantastisk hotellupplevelse, med fri bar mellan klockan 17 och 18, lägre nattpriser men en bit bortom invanda stadsstråk. Med elsparkcykel tog det bara tolv minuter hit.



Elsparkcyklarna har påtvingat åsikter hos de flesta - hata eller älska. Debatten behöver nyanseras. För den som vill se städer växa är ett öppet sinne kring nya innovationer för mobilitet ett måste.



Från Carlsbergbyn kan jag snabbt och njutbart ta mig ut till gatumaten och bryggerierna på Refshaleøen, utforska nya kvarteren i Nordhavn och stanna till i Botaniska trädgården på vägen tillbaka. På ett par dagar har Köpenhamn trefaldigats i storlek. För det krävdes en modig hotellentreprenör och en mängd fula sparkcyklar klottrade över stadsbilden.



Hemma i Stockholm checkar jag in en natt på nyöppnade Blique by Nobis, där rum utan fönster är löjligt billiga. Bara för att hotellet råkar ligga i ett tidigare ingenmanmansland.



Innan år 2050 behövs cirka 600 000 nya bostäder i Stockholm, långt dessförinnan kommer tidigare ökenkvarter ha tryckts in mot den pulserande stadskärnan. Ett sexigt hotell nära Torsplan kan mycket väl vara en viktig faktor för just detta kvarters utveckling.



Som oftast i varumärkesresor krävs att först tilltala en spetsmålgrupp för att senare sila vidare till större kundgrupper. Vill man se var städer har störst potential att växa är det bara att hoppa upp på en elsparkcykel och rulla mot en staycation hos någon kreativ och modig hotellentreprenör.

