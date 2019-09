Det lilla svenska solcellsbolaget värderat till 6 miljarder – utan en krona i försäljning

Idag blev det klart att japanska Softbank Group går in med ytterligare 10 miljoner dollar, cirka 100 miljoner kronor i det lilla svenska solcellsbolaget Exeger, som grundats av entreprenören Giovanni Fili. Han är även bolagets vd. I en så kallad gråhandel som sköts av Pareto innebär det att bolaget nu är värderat till hela 6 miljarder kronor. Detta utan en enda krona i försäljning.

Det var i våras japanska Softbank, efter flera år av kontakter, valde att investera i Exeger som utvecklat ett tunt solcellsmaterial som fångar upp såväl inomhus- som utomhusljus. Det är också det enda material som kan placeras på vilken produkt som helst för att ge ström med solen som energikälla. Investeringen från Softbank gjordes innan bolaget hade en enda order på plats.



Strax efter lyckades Exeger få in en första kund och de första produkterna kommer nu att levereras under 2020. Därefter gick även AMF in med 277 miljoner kronor i bolaget.



Totalt har Exeger nu tagit in 742 miljoner kronor i riskkapital sedan starten.



“Softbank Group är extremt glada över att få stödja den globala utrullningen av Exegers unika teknologi. Vi är övertygade om att Exegers material dramatiska kommer att förändra människor livsstil och beteende”, säger Shigeki Mika, Softbank Group, i ett pressmeddelande.



