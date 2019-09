Supertalangen som bygger hus av koldioxidnegativ industrihampa

”1 hektar hampa binder 20–25 ton koldioxid, medan 1 hektar skog bara binder 8 ton. Och det tar bara upp till 100 dagar att odla fram organisk fullväxt industrihampa, men kan ta upp till 100 år att odla fram en skog.”



Det säger Remi Loren, en av tre grundare av Ekolution.



Han berättar att fröet till affärsidén såddes i samband med att han under studietiden kom över boken ”Kejsaren har inga kläder” som handlade om hampans historia. Den sträcker sig ändå tillbaka till när de första plantorna spanns till fibrer för sisådär 10 000 år sedan. Sedan dess har man funnit tusentals förädlingsmöjligheter.



Då plast-, kol- och oljeindustrin gjorde sitt intåg på 1960-talet minskade användningen, men i takt med det alltmer växande klimathotet vädrar Remi Loren morgonluft.



För förutom att hampa kan användas för alltifrån att framställa textiler, papper, mat och djurfoder till bio-kompositer utvecklar Ekolution en miljövänlig hampafiberisolering samt prefabricerade hampakalk-paneler i syfte att revolutionera byggbranschen.



”Regnskogen i Amazonas som brukar kallas för jordens lungor brinner för fullt. Skulle det gå så illa att Brasiliens president Jair Bolsonaro bränner ner hela Amazonas kan vi ändå skapa gigantiska lungor genom att börja bygga med industrihampa”, menar han.



Han har i ett pilotprojekt tillsammans med Lunds kommun, Optimera, Elitfönster och Ramirent redan byggt ett Attefallshus. Dessutom har Ekolution flera pågående byggprojekt och man för diskussioner med lokalförvaltningen i Göteborg om en helt fossilfri skola med det passande namnet Hoppet.



Förutom att blandningen av hampa och kalk binder koldioxid på ett ytterst effektivt sätt håller materialet värmen bättre, är ljudisolerande, skadedjursresistent och brandsäkert.



Det har betalat sig i form av vinst i Cleantech Innovation Challenge där priset består av ett antal konsulttimmar för EU-kommissionens storsatsning på samhällets utmaningar – Horizon 2020.



Dessutom vann Ekolution affärsplanstävlingen Venture Cup för Region Syd 2015.

Även om Remi Loren tillsammans med övriga grundare Naib Woldemariam och Henrik Jacobsson mest har satsat egna pengar sedan starten 2015 har trion fått visst ekonomiskt stöd från industrimannen Sten K. Johnsons stiftelse.



Vid sidan av Ekolution är det nog ingen slump att Remi Loren också är delägare samt operativ chef i säljheadhunterbolaget Closers.



För entreprenörsådran går nämligen att spåra hos både farfar och pappa.



Farfar som flydde från Polen under andra världskriget återvände efter krigsslutet för att med häst och vagn återanvända tegel från sönderbombade ruiner för att bygga upp städer som Warszawa och Wroclaw.



Det blev startpunkten till ett av Polens mest framgångsrika företag som precis som Ekolution arbetade med cirkulära kretslopp.



När kommunismregimen tog över flydde farfar med äldste sonen till Sverige där de bodde på en flyktingförläggning och försörjde sig som diskare. Mamma anlände 1970 till den etta i Simrishamn som pappa och farfar fått råd att flytta till.



Det hårda slitet gjorde att de fick ihop den grundplåt som krävdes för att importera såväl stearinljus som fiskelådor. Remi Loren föddes i Kristinehamn där de dragit igång jeansbutiken Vip med andrahandsimporterade jeans från USA.



Även om diskussionerna vid frukost- och middagsbordet ofta kom att handla om världspolitik och kultur var det affärerna som stod i fokus.



Entreprenörslivet hade han redan fått smak på som liten parvel då han plockade sockerbetor bakom huset och placerade i vatten för att de skulle hålla längre. Sen sålde han dem till grannarna.



Precis som att pappa hoppade av jobbet som regionchef i speditionsbranschen för att starta bolaget Balticum som än idag producerar många av de avfallscontaintrar som finns på återvinningsstationer över hela Sverige kom Remi Loren också att följa entreprenörsdrömmen.



”Jag har entreprenörskap i mitt DNA från farfar och pappa. Jag har lärt mig att vara uthållig, se möjligheter och snabbt agera, hålla hårt i pengarna och ägna mig åt smarta investeringar.”



Lärdomen att hushålla med resurser har inte bara kommit väl till pass i Ekolution, utan också när han skulle leva på CSN-pengar i Los Angeles och extraknäckte genom att köra budbil.



Efter att ha lyckats överföra alla studiepoäng från USA till London och avsluta sin kandidatexamen i ekonomi där blev det tre år i Milano och en master.



Första jobbet efter examen blev hos globala bolaget Nielsen där han gjorde analyser av Fast Moving Consumer Goods i syfte att förmedla viktiga strategiska beslutsunderlag åt jättar som Barilla, Unilever och Procter & Gamble.



Därefter återvände han till släktens rötter genom att arbeta som marknadsföringskonsult i Warszawa.



Uppdraget gick ut på att i samråd med bland annat Handelskammaren hjälpa skandinaviska bolag att etablera sig i landet.



När familjeomständigheter fick honom att återvända till Sverige blev han headhuntad till ett bolag i Åhus som tillverkar utrustning för simhallar samt upphandlar sportanläggningar i bland annat Italien och just Polen.



Då han en längre tid tänkt starta ett bolag kring just industrihampa tog han kontakt med barndomsvännen Naib Woldemariam som läste konstruktionsteknik på Lunds Tekniska Högskola.



Han var till en början ytterst tveksam till att det skulle gå att övertyga en konservativ byggbransch om industrihampans förträfflighet, men i dag för Ekolution samtal med en rad byggjättar.



Efter att ha fått in Henrik Jacobsson med lång erfarenhet i byggbranschen samt en prisvinnande avhandling om prefabricerade hampakalkpaneler i bagaget föll alla pusselbitar på plats för att dra igång Ekolution 2015.



”När vi går in i en av de mest krävande perioderna i mänsklighetens historia och ser verkligheten för vad den är inser människan att frågan inte handlar om vi har råd att köpa naturliga isoleringsmaterial, utan om vi har vi råd att låta bli. Vår produktion är koldioxidnegativ, vilket innebär att det krävs mindre koldioxid att producera skivorna än vad dem binder”, säger han.



Hampan lämpar sig också för biokompositer och textilproduktion eftersom de långa rötterna gör att den kräver betydligt mindre vatten än bomullsplantor och ändå ger närapå dubbelt så mycket fiber per hektar.



Härnäst siktar Ekolution på att ta in 10 miljoner kronor för att skala upp genom att bygga en hel maskinpark för produktion av sina klimatsmarta isoleringsskivor.



Ytterst hoppas Remi Loren att användningen av hampa en gång för alla ska göra slut på sökandet efter hur vi kan reducera jordens växthusgaser.



”Vi tror på en grön framtid. Hampa skapar värde för hela försörjningskedjan från frö, massor av nya gröna jobb, en aktiv landsbygd och hållbar stadsutveckling till att bygga hus. Då kan vi äntligen börja tala om cirkulär ekonomi på riktigt.”

