Han blir Nordeas nya vd – och flaggar direkt för nya mål

Nuvarande vd Casper von Koskull stannar kvar i banken till år 2020 för att säkerställa en smidig övergång.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Frank Vang-Jensen är för närvarande chef för Personal Banking hos Nordea och har tidigare varit vd för Handelsbanken, ett jobb som han fick lämna efter relativt kort tid för ett par år sedan.

”Frank Vang-Jensen brinner för banksektorn och förstår vilken viktig roll bankerna har i samhället. Vi är mycket glada över att ha slutfört den interna och externa sökprocessen med ett optimalt resultat - Frank Vang-Jensen är en erfaren bankman som omedelbart kan ta över som Nordeas koncernchef. Vi ser fram emot att börja arbeta med Frank Vang-Jensen för att fortsätta skapa tillväxt och förbättra kundupplevelsen”, säger styrelsens ordförande Torbjörn Magnusson.

Frank Vang-Jensen, som är 51 år gammal, kom till Nordea 2017 som chef för Personal Banking Danmark och landschef för Nordea i Danmark. 2018 utsågs han till chef för Personal Banking på koncernnivå och medlem i koncernledningen. Han har examen från Handelshögskolan i Köpenhamn.

”Nordea har potential som inte utnyttjas fullt ut idag. Vi måste snabbt och fortlöpande skapa nya intäkter och öka kostnadseffektiviteten. Och vi måste fortsätta att utveckla kundupplevelsen. Tillsammans med koncernledningen och våra engagerade medarbetare är jag övertygad om att vi kan frigöra all potential i Nordea”, säger Frank Vang-Jensen.

Utnämningen förutsätter myndigheternas godkännande.

”Casper von Koskull har åstadkommit väldigt mycket i Nordea under tuffa tider. Under hans ledning har Nordea gjort kritiska investeringar i riskhantering och regelefterlevnad liksom i bankens digitala plattformar och tekniska kapacitet. Banken har idag en bättre och enklare struktur inför framtiden än när han tillträdde 2015. Hans genuina och engagerade arbete med kunder har inspirerat och förändrat Nordea. Hela styrelsen vill tacka Casper von Koskull för hans hängiva arbete under åren”, uppger Torbjörn Magnusson.

Nordea kommer att se över sina finansiella mål, inklusive kapital- och utdelningspolicy, och räknar med att släppa nya mål efter offentliggörandet av resultatet för det tredje kvartalet 2019.

Det sade Nordeas nya vd Frank Vang-Jensen vid en pressträff i Helsingfors kring torsdagsmorgonens besked om att han utnämns till ny vd för Nordea med omedelbar verkan.

Nordea har inte varit en bra investering för bankens aktieägare, anser Frank Vang-Jensen.

"Vi har inte givit våra aktieägare rimlig värdetillväxt på senare år", sade Nordea-chefen som framhöll att banken behöver bli snabbare, enklare och mer effektiv.

"Många anställda tycker att vi är för långt bort från våra kunder, att vi gör saker för komplicerade eller att vi lägger för mycket tid på interna saker. Nordeas storlek bör ge oss styrka och skalfördelar - inte byråkrati eller processer som inte skapar värde", framhöll Frank Vang-Jensen.

Han anser att Nordea har tappat proportionerna när det gäller kostnader i relation till det värde banken levererar.

"Att hitta rätt balans mellan kostnader och intäkter kommer att vara en av mina viktigaste uppgifter, och jag kommer att leverera det", sade den nya Nordea-chefen.

Frank Vang-Jensen anser att det hade varit enkelt för honom att lansera strukturförändringar eller något slags kostnadsbesparingsprogram.

"Även om jag inte utesluter något kommer detta inte att vara min startpunkt. Min startpunkt är den affärsplan som vi nu slutför. Jag kommer att gå igenom och kritiskt granska hur vi för närvarande gör saker inom Nordea", sade Frank Vang-Jensen.

Han lyfte frågor såsom hur mycket tid Nordea spenderar på att göra olika saker, hur många medarbetare som är involverade, balansen mellan anställda och konsulter, vad bankens fokus är, huruvida kunderna är nöjda och vad Nordea kan erbjuda kunderna som de inte erbjuds i dag.

"Vi arbetar i en extremt konkurrensutsatt miljö. Om våra intäkter går ned måste våra kostnader gå ned ännu mer. Om intäkterna ökar kommer vi säkerställa att kostnaderna inte ökar ännu mer", sade Frank Vang-Jensen.

Han uppgav vidare att han tror på modellen att vara en universalbank och räknade upp bankens olika områden.

"Framöver kommer vi att vända på alla stenar. Det finns inga heliga kor. Inget är omöjligt. Vi kommer skynda, men inte rusa. Vi kommer inte att starta i morgon eller en annan dag - vi har börjat", sade Frank Vang-Jensen avslutningsvis.