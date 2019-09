419 miljoner telefonnummer läckta från Facebook

Telefonnummer till 419 miljoner användare samt lokaliseringsdata och könstillhörighetsuppgifter har läckts via en av Facebooks servrar i ännu ett användardatahaveri hos det sociala mediekonglomeratet, rapporterar branschsajten Techcrunch.

Facebooks databas listade användar-id:n kopplade till Facebook-profiler, enligt Techcrunch. Servern där databasen fanns var inte lösenordsskyddad, vilket innebär att vem som helst med en internetuppkopplad dator kunde ta sig in på servern och komma åt registret via en enkel nätsajtssökning, skriver branschmediet. Sajten var online fram tills sent på onsdagen, då Techcrunch hörde av sig till serverns värd.

Facebook har bekräftat delar av rapporterna men spelade samtidigt ned omfattningen av registrets exponering. Enligt Facebook var den egentliga siffran runt hälften av de 419 miljoner som Techcrunch rapporterat. Många uppgifter var nämligen dubbletter, menade Facebook.



Läs även: Ny Facebookskandal – integritetsbrist i barnapp



Sociala mediedominanten har vid upprepade tillfällen anklagats för att brista i skydd av persondata trots att strategin lagts om för att med kryptering skydda användarnas integritet.

I juli nådde Facebook en förlikning med USA:s federala handelskommission FTC om att betala böter på rekordhöga 5 miljarder dollar för att ha sålt användaruppgifter till Cambridge Analytica.

Det brittiska analysföretaget kontrakterades för desinformativ propagandaspridning via sociala medier av bland annat Trumpkampanjen och brexitlägret inför valrörelserna.



Läs även: ECB-ledamotens känga mot Libra - ”bedrägliga lockrop från Facebook”