Tuffare tider för kursraketen - vinst och orderingång krymper och aktien rasar

Medicinteknikbolaget Sectra redovisar ökande omsättning men minskade såväl vinsten som orderingången i det första kvartalet.



Omsättningen uppgick till 332,8 miljoner kronor (306,1), en ökning med 9 procent mot föregående år.



Rörelseresultatet blev 29,4 miljoner kronor (35,6), med en rörelsemarginal på 8,8 procent (11,6).



Resultatet före skatt var 30,6 miljoner kronor (33,7).



Resultatet efter skatt blev 24,1 miljoner kronor (26,6), en minskning med 9 procent mot föregående år.



Resultat per aktie hamnade på 0,63 kronor (0,70), vilket innebär en minskning med 10 procent mot föregående år.



Orderingången landade på 238,7 miljoner kronor (286,5), en minskning med 17 procent mot föregående år.



"Efter ett år med rekordhög orderingång bakom oss redovisar vi en försiktigare inledning av 2019/2020. Samtliga verksamhetsområden växer, vi gör stora framtidssatsningar och vi följer våra planer. Beställningarna från förra året börjar nu övergå i produktleveranser och driftsättningar hos kunderna, vilket påverkat vinst och kassaflöde under perioden. Speciellt gäller det när vi måste öka våra kostnader (framförallt på personalsidan) för de stora driftsättningarna samtidigt som intäkterna från dessa kommer först senare", skriver vd Torbjörn Kronander i rapporten.



För första gången på länge nådde inte Sectra sitt mål om femårstillväxten i rörelsekapital / aktie.



"När installationsfaserna är över kommer kostnaderna att vändas i intäkter och positiva kassaflöden under lång tid framöver", skriver Sectra-chefen.

Aktien är ner över 12 procent efter en knapp timmes handel.