Trump: ”tänk vad som händer med Kina när jag vinner”

”Det går väldigt bra för oss i förhandlingarna med Kina”, skriver USA:s president Donald Trump på Twitter på tisdagseftermiddagen.

”Och sen tänk vad som händer med Kina när jag vinner. Att göra affärer skulle bli MYCKET svårare! Under tiden kommer Kinas värdekedja att falla sönder och företag, jobb och pengar kommer att försvinna!”.

....And then, think what happens to China when I win. Deal would get MUCH TOUGHER! In the meantime, China’s Supply Chain will crumble and businesses, jobs and money will be gone!