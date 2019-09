Techmiljardären Niklas Zennströms elektriska trehjuling från Lerum har problem - aktien tokrasar

Elfordonsbolaget Clean Motion, vars aktie handlas på First North, hade under det andra kvartalet en nettoomsättning på 1,1 miljoner kronor (1,1).

Det framgår av bolagets halvårsrapport.

Aktien är ner kring 28 procent kl 15 på måndagen.

Rörelseresultatet var -1,2 miljoner kronor (-0,8).

"Vi har idag offerter på 80+ fordon, och en sälj pipeline som ser bra ut. Men, från offert till orderläggning tar alldeles för lång tid och vi har för dålig konvertering av offerter till order… Detta sammantaget ger att vi nu har likviditetsproblem och har för närvarande inte säkrat den kommande tremånaders-perioden. Vi jobbar givetvis aktivt på alla fronter för att säkra order, få till avtal med investerare i Indien och på annat sätt hitta finansiering", skriver bolaget.

Det har tagit för lång tid för försäljningen av Clean Motions elektriska tuk-tuk Zbee att komma ur startblocken. Nu söker bolaget finansiering och lägger samtidigt om strategin till ökat fokus på tjänsteförsäljning.

"Vi är lite av en ny fågel oavsett vilken marknad vi tittar på och marknaden är mer traditionell än vad vi tidigare bedömt att den skulle vara. Intresse finns, men än så länge går det trögt och tar för lång tid", säger vd Göran Folkesson till Nyhetsbyrån Direkt om likviditetsproblemen som bolaget flaggade för i samband med fredagskvällens kvartalsrapport för det andra kvartalet.

Enligt vd Göran Folkesson har bolaget en relativt låg "burn rate" och att det är relativt små summor som skulle behövas för att lösa likviditetsproblemen. Enligt kassaflödesrapporten flöt det ur 2,7 miljoner kronor från den löpande verksamheten under det andra kvartalet.

”Får vi i lås några av de offerter vi har ute, eller några andra avtal på plats, vilket vi har haft långdragna diskussioner om, så är vi förbi det”, säger Göran Folkesson.

I maj genomförde bolaget en företrädesemission om drygt 16 miljoner kronor, där en stor del användes till att lösa en tidigare bryggfinansiering förenad med höga kostnader. Men enligt Göran Folkesson är ytterligare en emission inte det primära spåret för tillfället.

"Ingenting är uteslutet i dagsläget, men just nu ser vi inte att en emission är den direkta vägen framåt, utan det är i så fall kombinerat med någon annan lösning", säger han och vill inte gå in på detaljer över vilka förslag om finansieringslösningar som just nu ligger på bordet, men säger att det framförallt handlar om att fördjupa de samarbeten bolaget redan har, och att det kan innefatta att bolagets partners även väljer att stötta finansiellt i någon form av samarbeten.

Det bakomliggande, operativa, problemet för bolaget är att det - trots intensifierade säljinsatser under våren - är för få offerter som omvandlas till order och de som gör det tar för lång tid, ett problem som inte löses av ytterligare finansiering och därför undersöker bolaget nu möjligheter att bredda intäkterna från att sälja den elektriska tuk-tuken Zbee till att även innefatta tjänster.

”Det bästa sättet skapa uthållighet är att dra nytta av den rejäla kompetens inom elektromobilitet och energieffektivitet som vi byggt upp under tio år och erbjuda den till andra fordonstillverkare”, säger Göran Folkesson och tillägger att det är något bolag har funderat på länge, men att de i stället valt att fokuserat på att få fart på fordonsförsäljningen.

Men när nu försäljningen av Zbee inte vill komma ur startblocken innebär den nya strategin samtidigt att vidareutveckling av Zbee får vänta. Men det är inget som oroar vd:n.

”Vi känner att produkten är bra och redan långt fram och även om vi har gott om idéer om vad vi kan göra framöver, så måste vi ändå ha igång försäljning av produkten innan vi kan investera mer i den.”

Det var på fredagen efter börsens stängning som bolaget släppte sin kvartalsrapport och samtidigt flaggade för att finansiering för de kommande tre månaderna inte var säkrad. På måndagen faller aktien brant och den var vid 14:45-tiden ner omkring 27 procent.

Grundaren Niklas Zennström, It-entreprenör bakom Skype, är med på Veckans Affärers lista över Sveriges alla miljardärer 2018, med en förmögenhet på 12 miljarder kronor. Han bekämpar klimatförändringen och har investerat i Clean Motion.

