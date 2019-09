Orkanen Dorian kan kosta försäkringsbolagen 246 miljarder kronor

Försäkringsbolagen står att förlora upp emot 25 miljarder dollar på orkanen Dorian som svepte över Bahamas tidigt på måndagen. Det bedömer analytiker på UBS, skriver Reuters.



Dorian är den näst starkaste orkanen som uppmätts hittills i Atlanten och håller sakta på att röra sig mot USA:s östkust. Där har myndigheter beordrat över en miljon personer att evakuera från Florida, South Carolina och Georgia.

In addition to Florida - South Carolina, North Carolina, Georgia, and Alabama, will most likely be hit (much) harder than anticipated. Looking like one of the largest hurricanes ever. Already category 5. BE CAREFUL! GOD BLESS EVERYONE!