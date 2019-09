Twitters vd fick sitt Twitterkonto kapat

Twitters vd Jack Dorsey fick på fredagskvällen sitt egna konto kapat, vilket ledde till publicering av en rad rasistiska inlägg och hyllningar till Nazityskland.

Twitter bekräftade snabbt att kontot, som har över fyra miljoner följare, var kapat innan det två timmar senare säkrades.

We're aware that @jack was compromised and investigating what happened.

Twitter sade att det inte hade funnit tecken på att några egna system skulle ha äventyrats av händelsen.

The account is now secure, and there is no indication that Twitter's systems have been compromised.