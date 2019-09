Elon Musk ligger inte på latsidan - här är status just nu för superentreprenörens hetaste projekt för att förändra världen

En ny Tesla-lansering är runt hörnet, framgår det av Marketwatch.

I juli twittrade Elon Musk, vd för elbilstillverkaren Tesla, att lanseringen av det nya fordonet kunde ske redan i september.

Musk påstår att Teslas nya elfordon under namnet Model P, kommer att vara ”bättre” än bästsäljaren Ford, F-150. Detta "i termer av transportbilsliknande funktionalitet... och en bättre sportbil än en Porsche standard 911”.

Det är dock fortfarande fattigt med detaljer kring den nya modellen. Några 3D-ritningar finns tillgängliga online. Model P kan frakta 6 passagerare en sträcka mellan 640 och 800 kilometer. Elon Musk säger att denna siffra kan vara högre, men det är rimligt att anta att när fordonet väl är fyllt kan sträckan reduceras.

”Du ska kunna köpa en riktigt bra transportbild för 49 000 dollar eller mindre.”, har Elon Musk uttryckt kring prislappen, d v s knappt 500 000 kronor.

I en intervju med Recode sade Elon Musk att bilen har en ”väldigt futuristisk cyberpunk-liknande, ‘Blade Runner’ stil”.

Musk says the Model P will have a "Blade Runner" design and cost $49K or less. https://t.co/My4euwvupe — MarketWatch (@MarketWatch) August 31, 2019

Om Elon Musks uttalanden är en indikation, och han brukar inte överskatta sitt fordons förmåga, ska transportbilen kunna utmana Porsche 911 Carrera.

Porsche rullade nyligen ut sin nya sportiga elbil Taycan som spås utmana Teslas Model S. Det står redan 30 000 i kö till nya Porschen.



Bild: Porsche Taycan, Pressbild

Under andra kvartalet redovisade Tesla en kvartalsrapport i linje med förväntningarna. Tesla uppnådde rekord i produktion och leveranser under kvartalet och vill skala upp tillverkningen.

När det gäller produktionsanläggningar har Tesla visat intresse för en Europaexpansion, där en fabrik kan dras igång i den tyska delstaten Nordrhein-Westfalen.

Det har tidigare stormat kring elbilsjätten. Ett flertal dödsfall har skett då Teslas autopilot har använts. Hittills har fyra personer dött.

Men Tesla anser att bolagets förarassistanssystem är säkert och vill nu lansera en egen bilförsäkring i Kalifornien. Tesla har gått ut med en aggressiv prissättning där man erbjuder kunden en försäkring som är upp till 30 procent billigare.

Tesla Insurance launches today in California to offer better rates for Tesla owners.https://t.co/rDjbEvBxzY — Tesla (@Tesla) August 28, 2019

Här är några andra av Elon Musks djärva projekt:

Hälsa - Neuralink

Elon Musk är också vd för Neuralink, ett startup som vill koppla upp hjärnan till datorer för att spela in tankar, upplevelser och minnen. Produkten ska även vara en hjälp för personer som lider av hjärnskador.

Enligt New York Times ska Elon Musk ha investerat 100 miljoner dollar i bolaget.



Rymden - SpaceX

I sensomras misslyckades Elon Musk med att skjuta upp sin raket ”Starhopper”. Prototypen av det framtida skeppet Starship lämnade aldrig marken innan motorn fattade eld.

ABORT: "Starhopper" prototype of @SpaceX's Starship rocket scrubbed after a short test fire and apparent leak pic.twitter.com/a7KKe5YQ9a — Michael Sheetz (@thesheetztweetz) July 25, 2019

I sitt projekt Starship vill Elon Musk flyga människor till månen och mars. Enligt Jonathan Hofeller ska kommersiella flygningar med Starship ske inom två år.

Bolagets första betalande kund är den japanska miljardären Yasuku Maezawa.



Telekommunikation - Starlink

I sitt Starlink-projekt vill Elon Musk skicka upp en gigantisk satellitflotta i rymden, på 12 000 farkoster, för att förbättra internetuppkoppling. Hittills har 60 satelliter försatts i sin omloppsbana.

Successful deployment of 60 Starlink satellites confirmed! pic.twitter.com/eYrLocCiws — SpaceX (@SpaceX) May 24, 2019



Infrastruktur - Hyperloop

Visionen med Hyperloop-projektet är att revolutionera transportindustrin.



Människor ska färdas i höghastighetssystem i kapslar som även kallas för ”pods”. I maj stängde finansieringsrundan som landade på 1,5 miljarder kronor. Tidigare har Hyperloop One tagit in 295 miljoner dollar. Brittiske superentreprenören Richard Branson är en av investerarna.

Varje år håller SpaceX en Hyperloop-tävling. Den valda platsen är en testtunnel utanför Hyperloops högkvarter i California. I år var det 4 av 21 lag som klarade av testet där de visade upp podarna för SpaceX och The Boring Company och kvalade in till Hyperloop Pod-tävlingen. Bland deltagarna fanns även KTH-studenter från Sverige.

Nästa års testtunnel kommer att erbjuda en spännande twist. I en tweet utlovade Elon Musk att tunneln skulle vara 10 km lång och innehålla en kurva.

Next year’s @Hyperloop competition will be in a 10km vacuum tunnel with a curve — Elon Musk (@elonmusk) July 22, 2019



Energi - Solceller Tesla Solar

Snart ska solceller från Tesla kunna hyras i Sverige och Europa. De ska finnas i tre olika storlekar. Depositionsavgiften ska enligt uppgifter från Computer Sweden ligga på 900 kronor och ingen bindningstid ska tillkomma. Enbart en kostnad på 14 500 kronor för avinstallation.

Det skriver Elon Musk på Twitter och meddelar att Tesla Solar precis har ”återlanserats”.

Tesla Solar just relaunched. Lmk what you think … https://t.co/mDoPO17YB9 — Elon Musk (@elonmusk) August 18, 2019

