Blöjor och kyckling bland topp-10 hetaste aktierna just nu enligt våra TA-experter

Investerare har över tid stadigt betalt allt högre priser för att köpa in sig i Intrum och aktien ligger i en stigande trendkanal på medellång sikt. Detta signalerar ökande optimism bland investerare och indikerar ytterligare kursuppgång. Aktien har brutit upp genom motståndet vid cirka 238 kronor och vidare uppgång är därmed signalerad. Positiv volymbalans, med hög omsättning under dagar med uppgång och låg omsättning under dagar med nedgång, stärker aktien på kort sikt. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.