World of Warcraft gör ”överraskande turnaround” – kan lyfta spelbjässen

Spelbjässen Activision Blizzard kan gynnas av nylanseringen av det 15 år gamla World of Warcraft och senaste spelet i Call of Duty-serien.

Det skriver finanstidningen Barrons i senaste utgåvan och pekar på en "överraskande turnaround" för spelbolaget.

”Affärsmodellen för World of Warcraft är mycket lönsam, med ett abonnemang som kostar 15 dollar per månad. Om World of Warcraft Classic driver ett par miljoner nya prenumeranter under några kvartal skulle det öka företagets resultat avsevärt”, framgår det av analysen.

Investerare har tagit fasta på goda nyheter kring Activision Blizzard på sistone och aktien är upp 7 procent senaste veckan. Men det finns troligtvis fortsatt stor uppsida då aktien har tappat nära 40 procent sedan toppnivån hösten 2018, resonerar Barrons.

Speljätten, Activision Blizzard, köpte det svenskgrundade dataspelsbolaget King Digital Entertainment för 5,9 miljarder dollar, motsvarande 50 miljarder kronor år 2015.



Läs även: Massuppsägningar på speljätten som köpte King och ligger bakom 'World of Warcraft' – 800 anställda får gå