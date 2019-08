Walt Disneys miljardaffär med Amazon

Mediejätten Walt Disney säljer Yes Network till Yankee Global Enterprises, ett bolag som har ett strategiskt partnerskap med Amazon och Sinclair Broadcast Group. Affären är värd cirka 3,5 miljarder dollar och rör 80 procent av aktierna, enligt ett pressmeddelande.



Finansiella partners är RedBird Capital, Blackstone och Mubadala Capital.



Yes Network är stora på sport och producerar exempelvis speciellt innehåll rörande New York Yankees, Brooklyn Nets, New York City FC samt WNBA:s New York Liberty.



Sportnätverket drog igång verksamheten så sent som 2002.

